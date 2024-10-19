Feniletilamin ve çikolata

Çikolatanın bağımlılık yapma potansiyeline dair bir diğer argüman ise feniletilamin bileşiğidir. Bu bileşik, aşık birinin beyin kimyasını taklit ettiği düşünülen bir kimyasaldır. Ancak, peynir, badem ve avokado gibi yiyeceklerde daha yüksek feniletilamin seviyeleri bulunabilir; bu nedenle çoğumuzun gece yarısı avokado almak için markete gitmediği de bir gerçektir.