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        Haberler Bilgi Yaşam Bazı insanlar için mutluluk kaynağı olan çikolata bağımlılık yapıyor mu?

        Tatlı türünün en başında gelen çikolata bağımlılık yapar mı?

        Dünyanın her yerinde tüketilen, birçok farklı çeşidi olmasına rağmen, çikolata denildiğinde herkesin kendisini mutlu hissettiren ve tadıyla adeta bağımlılık yaptığı iddia edilen bu eşsiz lezzet, neredeyse bütün insanların vazgeçilmezi durumundadır. Peki, çikolata iddia edildiği gibi bağımlılık yapıyor mu? Detaylar haberimizde...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.10.2024 - 12:30 Güncelleme: 19.10.2024 - 12:30
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        • 1

          Çikolatalar, yediden yetmişe herkesin severek tükettiği atıştırmalıklar arasında. Öyle ki, çoğu kişi kendini kontrol edemediğini ve sürekli çikolata yeme isteği olduğunu söylemiştir. Gerçekten de çikolata bağımlılık yapabilir mi? İşte merak edilenler...

        • 2

          Çikolata nedir?

          Çikolata, karakteristik dokusu, aroması ve hafif acı-tatlı tadı nedeniyle çoğu insan tarafından lezzetli bulunan, mutlu ruh hallerinde sıklıkla tüketilen, yağ ve şeker açısından zengin bir besindir.

        • 3

          Çikolatanın beyindeki etkileri

          Tatlı veya yüksek yağlı yiyecekler tükettiğimizde, beynimiz tat tomurcuklarımız kadar mutlu olur. Şeker ve yağ içeren yiyecekler, beynin serotonin salgılamasına neden olur, bu da ruh halimizi dengelemeye ve depresyonu önlemeye yardımcı olur.

        • 4

          Aynı zamanda bu yiyecekler, beyindeki zevk merkezlerini harekete geçirir; dolayısıyla bazı araştırmalar, insanların bu yiyeceklerdeki şeker ve yağa bağımlı hale gelebileceğini öne sürmektedir. Çikolata bağımlıları, uyuşturucu bağımlılarınınkine benzer davranışlar sergileyebilir: istek, düzensiz yeme, kaygı ve anormal ruh halleri.

        • 5

          Bağımlılığın tanımına uygunluk

          Çikolata bağımlılığının gerçek bir bağımlılık olup olmadığını belirlemek için bağımlılığı oluşturan üç temel bileşene bakalım:

          - Yoğun bir istek

          - Kontrol kaybı

          - Olumsuz sonuçlara rağmen kullanım

        • 6

          Bu bileşenler uyuşturucu bağımlılığı ile ilişkilendirilse de, bazı insanlar belirli yiyeceklerle de benzer davranışlar sergileyebilmektedir.

          Örneğin, bazı araştırmalar, uyuşturucu bağımlıları ve çikolatalı içecekler sunulan katılımcılar arasında benzer beyin aktivitesi göstermiştir. Ancak, bu durumların aşırı olduğu ve nüfusun çoğunluğunu kapsamadığı unutulmamalıdır.

        • 7

          Feniletilamin ve çikolata

          Çikolatanın bağımlılık yapma potansiyeline dair bir diğer argüman ise feniletilamin bileşiğidir. Bu bileşik, aşık birinin beyin kimyasını taklit ettiği düşünülen bir kimyasaldır. Ancak, peynir, badem ve avokado gibi yiyeceklerde daha yüksek feniletilamin seviyeleri bulunabilir; bu nedenle çoğumuzun gece yarısı avokado almak için markete gitmediği de bir gerçektir.

        • 8

          Çikolata ve ruh sağlığı

          Amerikan Psikiyatri Birliği (APA) çikolata bağımlılığını teşhis edilebilir bir durum olarak tanımlamamaktadır. Ancak, çikolata tüketiminin bağımlılık benzeri semptomlar yaratabileceği ve ruh halimizi etkileyebileceği düşünülmektedir.

        • 9

          Çikolata: Tat mı, bağımlılık mı?

          Genel kanı, çikolatayı harika tadı için arzuladığımızdır; bağımlılık yarattığı için değil. Çoğu insan onu yasak bir zevk olarak gördüğünden, bu da arzusunu artırır.

          Kaynak: Howstuffworks/gidabilim

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