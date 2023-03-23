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Bayrampaşa'da inşaatın istinat duvarı çöktü, tedbir amaçlı bir bina boşaltıldı

Bayrampaşa'da inşaat halindeki binanın istinat duvarı çöktü. Tedbir amacıyla göçük alanının yakınındaki bina boşaltıldı

Giriş: 23.03.2023 - 21:36 | Güncelleme: ABONE OL
Bayrampaşa'da inşaatın istinat duvarı çöktü, tedbir amaçlı bir bina boşaltıldı
İnşaatın istinat duvarı çöktü! Bir bina boşaltıldı
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DHA

Olay saat 19.00 sıralarında Kartaltepe Mahallesi Süleymanşah Caddesi'nde meydana geldi.

Yapımına yeni başlanan binanın istinat duvarı henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemenin ardından çökme riski bulunan bir bina tedbir amaçlı boşaltıldı.

Başka göçük oluşmaması için inşaat alanına kamyonlarla toprak döküldü. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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