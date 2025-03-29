Bayramda hava nasıl olacak? 30-31 Mart-1 Nisan bayram hava durumu raporu

AREFE GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

Ülke genelinde yağışlı bir hava hakim. Özellikle batı ve iç bölgelerde kuvvetli sağanak yağışlar bekleniyor. Rüzgar Durumu: Haritada kırmızı oklarla gösterildiği gibi, özellikle batı ve iç bölgelerde güney yönlü kuvvetli rüzgarlar etkili olacak. Bu, sıcaklıkların gün içinde biraz yüksek seyretmesine neden olabilir.

Tozlu havalar 28-29 Martta başlayacak yeni ilkbahar yağmurlarıyla temizlenecek.

Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, bayram günlerinde havalarla ilgili şu değerlendirmede bulundu:

Türkiye’de bugünlerde sıcak ve tozlu rüzgarlar hakim, taşınan hava güneybatıdan, Cezayir-Mısır üstünden Akdeniz’i kat ederek Türkiye’ye ulaşıyor. Güneyden kuzeye çıkan bu hava değişimi sırasında Suriye üstünden de Anadolu’ya yine toz ve partikül açısından zengin hava taşınıyor. Sabah ve gece saatleri daha etkili olmak üzere, düşük hava kalitesine yol açan bu tozlu hava, 28-29 Martta başlayacak yeni yağışlı dönemle, ilkbahar yağmurlarıyla temizlenecek.

YER YER KUVVETLİ YAĞMURLAR

Gündüz dahi puslu bir gökyüzüne yol açan, güneşlenme süresini düşüren tozların doğada çeşitli işlevleri de var. Bugün uydularla anlık olarak takip edebildiğimiz bu geniş alanlardaki toz taşınımları, fırtınalar, doğanın hem ısı enerjisini dağıtma yöntemi, hem de içerdiği demir, magnanez, çinko gibi metal partiküllerin toprağa ve bitkilere ulaştırma aracı oluyor. “Mevsim” dediğimiz dönemlerinden biri kapanıp, daha sıcağı olan ilkbahar bu bir soğuk bir sıcak havalarla gerçekleşiyor. Örneğin bugünlerde Avrupa kış havasında, Yunanistan-Türkiye-Suriye ve çevresi ise ilkbaharı yaşıyor. Fakat yarından itibaren özellikle açık hava planı yapanları yakından ilgilendiren, her bölgeye bir miktar ama batıya yer yer kuvvetli gelecek yağmurlar bekliyoruz.