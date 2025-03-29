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        Haberler Bilgi Yaşam Bayramda hava nasıl olacak? 30-31 Mart-1 Nisan bayram hava durumu raporu

        Bayramda hava nasıl olacak? 30-31 Mart-1 Nisan bayram hava durumu raporu

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden hava durumu raporu paylaşıldı. Yurdun iç ve batı kesimlerinde lodos etkisini gösterecek. Hava sıcaklığı 4-5 derece düşecek. Yurdun geri kalanında ise gök gürültülü sağanak bekleniyor. İşte, 30-31 Mart-1 Nisan bayram hava durumu raporu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.03.2025 - 11:22 Güncelleme: 29.03.2025 - 11:22
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        • 1

          Hava durumu raporu yayınlandı. Bayram süresince yurdun büyük bölümünde yağışlı hava bekleniyor. Yarın Sinop, Samsun, Amasya, Çorum, Yozgat ve Kırıkkale çevreleri çok bulutlu diğer yerler gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. İşte bayramdaki hava durumu raporu

        • 2

          AREFE GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

          Ülke genelinde yağışlı bir hava hakim. Özellikle batı ve iç bölgelerde kuvvetli sağanak yağışlar bekleniyor. Rüzgar Durumu: Haritada kırmızı oklarla gösterildiği gibi, özellikle batı ve iç bölgelerde güney yönlü kuvvetli rüzgarlar etkili olacak. Bu, sıcaklıkların gün içinde biraz yüksek seyretmesine neden olabilir.

          Tozlu havalar 28-29 Martta başlayacak yeni ilkbahar yağmurlarıyla temizlenecek.

          Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, bayram günlerinde havalarla ilgili şu değerlendirmede bulundu:

          Türkiye’de bugünlerde sıcak ve tozlu rüzgarlar hakim, taşınan hava güneybatıdan, Cezayir-Mısır üstünden Akdeniz’i kat ederek Türkiye’ye ulaşıyor. Güneyden kuzeye çıkan bu hava değişimi sırasında Suriye üstünden de Anadolu’ya yine toz ve partikül açısından zengin hava taşınıyor. Sabah ve gece saatleri daha etkili olmak üzere, düşük hava kalitesine yol açan bu tozlu hava, 28-29 Martta başlayacak yeni yağışlı dönemle, ilkbahar yağmurlarıyla temizlenecek.

          YER YER KUVVETLİ YAĞMURLAR

          Gündüz dahi puslu bir gökyüzüne yol açan, güneşlenme süresini düşüren tozların doğada çeşitli işlevleri de var. Bugün uydularla anlık olarak takip edebildiğimiz bu geniş alanlardaki toz taşınımları, fırtınalar, doğanın hem ısı enerjisini dağıtma yöntemi, hem de içerdiği demir, magnanez, çinko gibi metal partiküllerin toprağa ve bitkilere ulaştırma aracı oluyor. “Mevsim” dediğimiz dönemlerinden biri kapanıp, daha sıcağı olan ilkbahar bu bir soğuk bir sıcak havalarla gerçekleşiyor. Örneğin bugünlerde Avrupa kış havasında, Yunanistan-Türkiye-Suriye ve çevresi ise ilkbaharı yaşıyor. Fakat yarından itibaren özellikle açık hava planı yapanları yakından ilgilendiren, her bölgeye bir miktar ama batıya yer yer kuvvetli gelecek yağmurlar bekliyoruz.

        • 3

          MARMARA'DA YAĞMURLAR

          Türkiye 2025 yılı Ramazan Bayramı’na gök gürültülü ilkbahar yağmurlarıyla merhaba diyor. Hava tahminlerimize göre yarın sabah İzmir-Çanakkale arasında gök gürültülü yağmurlar başlıyor. Cuma öğlen olurken yağışlar Manisa-Niğde-Afyonkarahisar gibi iç kesimlere doğru genişliyor. İstanbul’da yarın tahmini öğleden sonra yağmur başlamış olabilir. Marmara’da yağmur daha çok saat 15:00 ila 20:00 saatleri arasında düşecek görünüyor. Ayrıca Eskişehir ve yakın çevresinde yarın akşam kuvvetli yağabilir. Ankara’da şimdilik önemli bir yağış beklenmiyor, Cuma akşamı lokal ve zayıf yağmur geçişleri görülebilir.

        • 4

          BAYRAM HAVASI

          29 Mart Cumartesi: Kıyı Ege’de İzmir dahil gök gürültülü sağanak, Antalya’da yer yer kuvvetli sağanak ve Mersin-Adana boyunca orta kuvvetli yağmur bekleniyor. Bu yağışların büyük kısmı şimşekli ve gök gürültülü olacak. Kırsal kesimde yıldırım düşme riskleri başlıyor. Cumartesi öğlen olurken İstanbul ve Bursa dahil orta ve doğu Marmara, İç ve Doğu Anadolu ile Adıyaman-Diyarbakır gibi güneydoğu merkezlerimiz, gök gürültülü bahar sağanaklarıyla ıslanacak. Bu yağışlar meteorolojide konveksiyon dediğimiz, yerden havanın alttan yukarı iyi bir ısınma ile yükselmesiyle ilişkili. Bu yüzden ısınan çorak araziler, fırın görevi görmeye başlıyor. Bundan sonraki haftalarda da Anadolu’da sıkça konvektif yağışlar gözlemleriz.

        • 5

          UZUN SÜRELİ YAĞIŞLAR

          30 Mart Pazar: Trakya, Çanakkale, Ege’nin tamamı ile Akdeniz kıyılarında yağmur bekliyoruz. Bu yağışlar da cumartesi gününe benzer şekilde gök gürültülü ve şimşekli gelecektir. Pazar ayrıca Doğu ve Güneydoğu yükseklerinde, iyice dağlık alanlarda kar yağabilir. Kahramanmaraş-Gaziantep çevresinde bu bayram yağmurlu başlayacak görünüyor. Bayramın birinci günü İstanbul, Ankara ve İzmir gibi 3 büyük merkez dahil, ülke genelinde yağmurlu saatler geçireceğiz. Fakat yağışlar gün boyu sürmüyor, özellikle batıda 3-4 saat ıslattıktan sonra kesiliyor. Fakat Doğu Anadolu genelinde pazar günü uzun süreli yağışlara hazır olalım.

        • 6

          31 Mart Pazartesi: İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli ve Bursa-Bandırma boyunca tahminen öğlen saatlerinden hava kararana kadar yağmur görülebilir. İstanbul’da kuvvetli bir yağış yok ama birkaç kez kesilip başlayan ve şehrin genelini ıslatan türden olabilir. Pazartesi İzmir ve Muğla dahil olmak üzere Ege’nin genelinde yağmur sürüyor, fakat Ege’nin pazartesi yağmurları, hafta sonuna göre daha sakin yağacak görünüyor. Karadeniz’in iç kesimlerinde geniş alanlarda pazar gecesi ve pazartesi yağmur, dağ zirvelerine doğru kar yağışları görülür. Batı Karadeniz’de Karabük-Kastamonu arasında dolu yağışı, kısa süreli şiddetli rüzgar fırtınası ve yıldırım düşme hadiseleri yaşanabilir. Köy ve yayla evlerinde olacaklar, yollarda heyelan ve çığ riskleri de bulunuyor. Artvin, Erzurum, Ardahan, Sivas ve Elazığ yükseklerine tırmanırken bu durumları akılda bulunduralım. Karayollarının ve yetkililerin talimatlarını takip edelim.

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