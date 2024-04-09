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        Haberler Gündem Bayramda hastaneler, eczaneler ve sağlık ocakları açık mı? Ramazan Bayramında 10-12 Nisan hastane çalışma saatleri

        Ramazan Bayramında hastaneler, eczaneler ve sağlık ocakları açık mı?

        Ramazan Bayramının gelmesiyle vatandaşlar hayati önem taşıyan bir konuyu araştırıyor: Bayramda hastane, eczane ve sağlık ocakları açık mı? Bayram resmi tatil olarak sayıldığı için hastanelerin ve eczanelerin hizmet verme şekli değişiyor. İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.04.2024 - 21:23 Güncelleme: 09.04.2024 - 21:23
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        • 1

          Ramazan Bayramının gelmesiyle birçok kurum ve kuruluşun çalışma saatleri geçici olarak değişti. Bu kapsamda vatandaşlar sağlık kuruluşlarının mesai saatlerini merak ediyor. Peki, Ramazan Bayramında hastaneler, eczaneler ve sağlık ocakları açık mı? İşte, detaylar...

        • 2

          RAMAZAN BAYRAMINDA HASTANELER AÇIK MI?

          Ramazan Bayramı tarihlerinin resmi tatil olması nedeniyle hastanelerde poliklinikler açık olmayacak. Acil servisler ise 7/24 nöbette olacak.

        • 3

          RAMAZAN BAYRAMI'NDA ECZANELER AÇIK MI?

          10-11-12 Nisan Ramazan Bayramı tatilinde ise eczaneler nöbetçi usulü çalışmaya devam edecek. Nöbetçi eczaneler, Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen uygulama ile birlikte e-Devlet üzerinden sorgulanabilir.

        • 4

          RAMAZAN BAYRAMINDA SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI?

          Ramazan Bayramında sağlık ocakları açık olmayacak. Bu süre içerisinde aile hekimleri de çalışmayacak.

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