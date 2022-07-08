Kurban Bayramı'na sayılı saatler kala, bayramda sağlık ocağı ve hastanelerin açık mı, kapalı mı olduğu merak konusu oldu. Bayram öncesinde hasta olan ve tedavi olmak için hastaneye gitmek zorunda kalanlar Kurban Bayramı'nda hastanelerin çalışma saatlerini araştırmaya başladı. Peki Bayramda hastaneler açık mı? 2022 Kurban Bayramı'nda sağlık ocağı ve hastaneler çalışıyor mu? İşte konuya ilişkin merak edilen soruların yanıtları...