Ramazan Bayramı idrak edilirken, vatandaşlar tarafından eczane, sağlık ocakları ve hastanelerin açık olup olmadığı merak ediliyor. İdari izin 6 Nisan'da, resmi izin ise 9 Nisan'da başladı ve geçici süreliğine birçok kurumun çalışma saati değişti. Peki, bayramda eczane, hastane ve sağlık ocakları açık mı? İşte, detaylar...