Ramazan Bayramında eczaneler, hastaneler ve sağlık ocakları açık mı?
10 Nisan'da başlayan Ramazan Bayramı tüm hızıyla sürüyor. 9-12 Nisan arası resmi tatil olarak ilan edildiği için birçok kurum hizmet vermiyor. Peki, bayramda eczaneler, hastaneler ve sağlık ocakları açık mı, hizmet veriyor mu? İşte, detaylar...
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Ramazan Bayramı idrak edilirken, vatandaşlar tarafından eczane, sağlık ocakları ve hastanelerin açık olup olmadığı merak ediliyor. İdari izin 6 Nisan'da, resmi izin ise 9 Nisan'da başladı ve geçici süreliğine birçok kurumun çalışma saati değişti. Peki, bayramda eczane, hastane ve sağlık ocakları açık mı? İşte, detaylar...
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RAMAZAN BAYRAMI'NDA ECZANELER AÇIK MI?
10-11-12 Nisan Ramazan Bayramı tatilinde ise eczaneler nöbetçi usulü çalışmaya devam edecek. Nöbetçi eczaneler, Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen uygulama ile birlikte e-Devlet üzerinden sorgulanabilir.
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RAMAZAN BAYRAMINDA HASTANELER AÇIK MI?
Ramazan Bayramı tarihlerinin resmi tatil olması nedeniyle hastanelerde poliklinikler açık olmayacak. Acil servisler ise 7/24 nöbette olacak.
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RAMAZAN BAYRAMINDA SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI?
Ramazan Bayramında sağlık ocakları açık olmayacak. Bu süre içerisinde aile hekimleri de çalışmayacak.