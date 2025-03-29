Dokuz güne çıkan Ramazan Bayramı tatili için vatandaşlar memleketlerine gitmek için dünden itibaren yollara düştü.

Yoğunluk nedeniyle sürücüler yavaş ilerlemek zorunda kaldı. Jandarma ekipleri de otoyol güzergahı üzerinde denetimlerini artırdı. Özellikle trafik yoğunluğunun Bolu geçişinde gün içerisinde devam etmesi bekleniyor.

KARAYOLLARINDA SON DURUM

AA'da yer alan habere ve Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Burdur-Antalya yolunun 44-45. kilometrelerinde köprülü kavşak ve yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi önem taşıyor.

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Ankara-Kırıkkale yolunun 25-27. kilometrelerindeki Çaykur Köprülü Kavşağı'nın yapım çalışmaları sebebiyle her iki istikamette yan bağlantı kolları trafiğe kapatıldı.

Salihli-Alaşehir yolunun 10-12. kilometrelerinde kavşak çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kırklareli-Çerkezköy yolunun 27-29. kilometrelerinde Halkalı-Kapıkule demir yolu çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Emirdağ-Bolvadin-Çay yolunun 49-51. kilometrelerinde köprü yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor.

Antakya-Reyhanlı yolunun 19-21. kilometrelerindeki (Demirköprü mevki) üstyapı onarım, Muğla-Marmaris ayrımı-Ortaca yolunun 48-49. kilometrelerindeki Ortaca Devlet Hastanesi Kavşağı yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.

Zonguldak-Devrek ayrımı-Çaycuma-Bartın yolunun 20-21. kilometrelerinde ulaşım, Ecekler Köprüsü'ndeki yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 52-53. kilometrelerindeki üstyapı ile köprü ve yol genişletme çalışmaları dolayısıyla Kahramankazan-Ankara istikametinde tek şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Trabzon-Rize yolunun 9. kilometresinde yer alan Kaşüstü araç alt geçidinin elektrik-elektronik sistemi bakım-onarım çalışması sebebiyle her iki yönde 21.00-06.00 saatlerinde yol trafiğe kapatılacak. Bu kesimde ulaşım, aynı istikametteki üst bağlantı yollarından devam edecek.