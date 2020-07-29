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EN GÜZEL KURBAN BAYRAMI MESAJLARI 2020

Şu anda Arafat dağında bulunan Milyonlarca müslümanın duası ile bütün müslüman aleminin bayramı mübarek olsun. Rabbim hayırlara vesile kılsın. Hayırlı Bayramlar.