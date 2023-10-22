Bayern Münih'te bir sakatlık daha! Goretzka, Galatasaray maçında yok
Bayern Münih, Mainz karşısında elinde kırık meydana gelen Leon Goretzka'nın ameliyat olduğunu ve bir süre sahalardan uzak kalacağını açıkladı.
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü maçında temsilcimiz Galatasaray, sahasında Bayern Münih'le karşı karşıya gelecek.
Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak mücadele 24 Ekim Salı akşamı saat 19.45'te başlayacak.
Bayern Münih, Bundesliga'da dün akşam karşılaştığı Mainz deplasmanının ardından mücadelenin 59. dakikasında 3. golü atan Leon Goretzka'dan kötü haber geldi.
Bayern Münih, Mainz karşısında elinde kırık meydana gelen Leon Goretzka'nın ameliyat olduğunu ve bir süre sahalardan uzak kalacağını açıkladı.
Goretzka, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a karşı oynayamayacak.
3 isim daha sakat
Teknik direktör Thomas Tuchel; Dayot Upamecano, Serge Gnabry ve Raphael Guerreiro'nun salı günü maçında forma giyemeyeceğini açıkladı.