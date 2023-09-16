Bayern Münih sahasında Bayer Leverkusen ile berabere kaldı
Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Bayern Münih sahasında Bayer Leverkusen ile 2-2 berabere kaldı
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile A Grubu'nda yer alan Bayern Münih, Bundesliga'nın 4. haftanın açılış maçında Allianz Arena’da Bayer Leverkusen’i konuk etti.
Karşılaşmaya hızlı başlayan Bayern Münih 7. dakikada Harry Kane’nin attığı golle 1-0 öne geçti.
Bayern Leverkusen bu gole 24. dakikada Alejandro Grimaldo’nun golüyle cevap verdi ve ilk yarı 1-1 berabere tamamlandı.
Çekişmeli geçen ikinci yarıda Bayern Münih 86. dakikada Leon Goretzka’nın topu filelere göndermesiyle skoru 2-1 yaptı.
Bayer Leverkusen 90+4. dakikada Exequiel Palacios ile penaltıda bir gol daha buldu ve karşılaşma 2-2 beraber sona erdi.
Zirve mücadelesi veren iki takım da puanını 10'a yükseltti.