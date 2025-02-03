Bayern Münih Neuer'le uzattı
Bayern Münih, 38 yaşındaki kaleci Manuel Neuer'in sözleşmesini 2026 yılına kadar uzattı.
Giriş: 03.02.2025 - 19:32 Güncelleme: 03.02.2025 - 19:32
Bayern Münih'in ve Alman Futbolunun file bekçilerinden Manuel Neuer, 2026 yılına kadar Kırmızı Beyazlıların kalesini koruyacak.
Bayern Münih, 38 yaşındaki Manuel Neuer ile olan sözleşmesinin 2026 yazına kadar uzattı.
Neuer, kontratının sonuna kadar Bayern Münih'te kaldığı takdirde 15 yıldır kulüpte kalmış olacak.
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