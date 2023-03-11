Bayern Münih, Bundesliga’nın 24. haftasında Allianz Arena’da Augsburg’u konuk etti.

Augsburg’un 3. dakikada Mergim Berisha’nın attığı golle 1-0 öne geçtiği maçta Bayern Münih; 15. dakikada Joao Cancelo, 19. ve 34. dakikalarda Benjamin Pavard ve 45. dakikada Leroy Sane’nin golleriye ilk yarıyı 4-1 önde tamamladı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında Augsburg, 60. dakikada Berisha’nın attığı golle durumu 4-2 yaptı.

Bayern Münih, 74. dakikada Alphonso Davies’in topu filelere göndermesiyle skoru 5-2’ye getirdi.

Konuk ekibin 90+3. dakikada Irvin Cardona ile bir gol daha bulduğu karşılaşmadan Bayern Münih 5-3 galip ayrıldı.

Bu galibiyetle puanını 52’ye çıkaran Bayern Münih liderliğini sürdürdü.

Augsburg ise 27 puanla 13. sırada kaldı.

Bundesliga’da bugün oynanan diğer karşılaşmalarda Leipzig sahasında Borussia Mönchengladbach’ı 3-0 yenerken, Einracht Frankfurt-Stuttgart ve Hertha Berlin-Mainz 05 maçları 1-1 beraberlikle tamamlandı.