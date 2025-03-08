Bayer Leverkusen: 0 - Werder Bremen: 2 | MAÇ SONUCU
Almanya Bundesliga'nın 25. haftasında Bayer Leverkusen, evinde Werder Bremen'e 2-0 mağlup oldu. Romano Schmid ve Justin Njinmah'ın golleriyle kazanan Werder Bremen, puanını 33'e yükseltti. 22 maç sonra mağlup olan Bayer Leverkusen ise 53 puanda kaldı.
Almanya Bundesliga'nın 25. haftasında Bayer Leverkusen, evinde Werder Bremen'i konuk etti. BayArena'da oynanan müsabakayı kazanan 2-1'lik skorla Werder Bremen oldu.
Maçın henüz 7. dakikasında konuk ekip, Romano Schmid'in golüyle öne geçti.
Aradığı beraberlik golünü bir türlü bulamayan Xabi Alonso'nun öğrencileri, Justin Njinmah'ın 90+4. dakikadaki golüne engel olamadı ve sahadan 2-0 yenik ayrıldı.
Ligde 22 maç sonra kaybeden ikinci sıradaki Bayer Leverkusen, 53 puanda kaldı. Puanını 33'e yükselten Werder Bremen ise 12. sırada bulunuyor.