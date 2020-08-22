Ekranların yeni dizisi olan ve sevilen Bay Yanlış dizisi 8. bölümde Ezgi ile Özgür arasında yakınlaşma başladı. Serdar ile Yeşim romantizmi bozarak yakınlaşmayı önlediler. Herkese ve her şeye rağmen Ezgi ve Özgür birbirlerine olan duygularını itiraf edebilecekler midir? Merak ediliyor. Bay Yanlış 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

BAY YANLIŞ 8. SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Ezgi ve Özgür’ün yakınlaşması, Serdar ve Yeşim’in gelmesiyle bozulur. Özgür’ün Ezgi’ye olan ilgisi Serdar’ı rahatsız eder ve bu durumu Yeşim’le birlikte sorgulamaya başlar. Ezgi’nin Özgür’e olan hislerini ilk Deniz fark eder ve Ezgi’yi yanlış yapmaması için uyarır. Ozan ise Özgür’ün Ezgi’ye olan hislerinin farkındadır ve onu bu konuda destekler. İkisinin bir araya gelmesini istemeyen anneler de harekete geçer ve onları ayrı tutmak için ellerinden geleni yapmaya karar verirler. Herkese ve her şeye rağmen Ezgi ve Özgür birbirlerine olan duygularını itiraf edebilecekler midir?

BAY YANLIŞ 9. YENİ BÖLÜM FRAGMANI