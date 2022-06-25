Batuhan'ın katilinin kimliği şoke etti!

DHA

Ümraniye'de 3 ay önce bıçaklanarak öldürülen 21 yaşındaki Batuhan Kurt'un katili eski kız arkadaşının babası olduğu tespit edildi. Cinayetle ilgili baba ile eski kız arkadaşıyla birlikte 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelinin cinayeti işlemeye gittiği anlar bindiği taksinin güvenlik kamerası tarafından, cinayet anı ise bir başka güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Şüpheli baba Hasan G. "Nitelikli tasarlayarak adam öldürmek" suçundan tutuklandı.

Ümraniye'de 19 Mart 2022 tarihinde saat 07.00 sıralarında meydana gelen olayda, Kapalıçarşı'da bir kuyumcuda işçi olarak çalışan Batuhan Kurt, sabah işe gitmek için evden çıktığında bıçaklı saldırıya uğradı.

Saldırı sonucu çeşitli yerlerinden yaralanan Batuhan Kurt, yakındaki bir markete giderek yardım istedi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri Batuhan Kurt'u çevredeki bir hastaneye kaldırdı.

Kurt, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şüphelinin cinayeti işlemeye gittiği anlar bindiği taksinin güvenlik kamerası kaydedilirken, cinayet anı ise bir başka güvenlik kamerasına yansıdı.

İKİ İLDE OPERASYON YAPILDI

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Batuhan Kurt'un bir süre önce ayrıldığı eski kız arkadaşı Esmanur G. ve ailesi ile husumetli olduğunu belirledi. Olayla ilgili güvenlik kameralarını da izleyen ekipler, cinayeti Batuhan Kurt'un eski kız arkadaşının babası Hasan G.'nin işlediğini tespit etti. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından şüphelileri yakalamak için operasyon yapıldı.

21 Haziran 2022 tarihinde Sultanbeyli, Sarıyer ve Ümraniye ve Sinop Türkeli ve Ayancık ilçelerinde yapılan eş zamanlı operasyonda eski sevgili Esmanur G., baba Hasan G. ile akrabaları Serkan G., Erkan G., Müge G., Erdem E. ve Zuhal G. gözaltına alındı.

Şüphelileri sorguları Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğünde yapıldı. Cinayet Büro Amirliğine getirilen şüphelilerden Serkan G., Müge G. ve Erdem E. savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Polis soruşturması sonucu olayın faili Hasan G.'nin sabah saatlerinde bir taksiye binerek, Batuhan Kurt'un oturduğu evin olduğu bölgeye gittiğini belirlendi.

CİNAYET ANI SANİYE SANİYE GÖRÜNTÜLENDİ

O anlar güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde sakin bir şekilde Batuhan Kurt'un karşısından yürüyen şüphelinin bir anda bıçağını çıkararak genci bıçakladığı ardından kaçtığı görüldü.

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüpheli Hasan G. tutuklanırken, kızı Esmanur G., onun annesi Zuhal G. ve Erkan G. adli kontrol şartıyla serbest kaldı.