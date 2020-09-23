Batman V Süpermen: Adaletin Şafağı oyuncuları ve konusu aksiyon film severler tarafından merak konusu oldu. İşte detaylar...
BATMAN V SUPERMAN: ADALETİN ŞAFAĞI FİLMİ KONUSU
Batman'in Süperman'i insanlık için bir tehlike olarak görmesi ve bunun sonucunda onu durdurmaya çalışması.
BATMAN V SUPERMAN: ADALETİN ŞAFAĞI FİLMİ OYUNCULARI
Ben Affleck, Bruce Wayne / Batman: Gotham City'yi maskeli olarak yeraltı suçlularından korumaya yemin etmiş milyarder.
Henry Cavill, Kal-El / Clark Kent / Superman: Kryptonian gezegeninden sağ çıkan ve the Daily Planet'de gazeteci olan Superman takma adı altında dünyayı koruyan kişi.
Amy Adams, Lois Lane: Daily Planet'te haberci ve Clark Kent'in ilgisine aşık.
Jesse Eisenberg, Lex Luthor: Superman'in yenilgisini sabitlemek isteyen karmaşık ve çok yönlü genç iş adamı.
Diane Lane, Martha Kent: Clark’ı evlatlık edinen anne.
Laurence Fishburne, Perry White: Daily Planet'in sorumlu müdürü.
Jeremy Irons, Alfred Pennyworth: Bruce Wayne'in güvenilir uşağı ve sırdaşı.
Holly Hunter, Finch: Birleşik Devletler senatörü.
Gal Gadot, Diana Prince / Wonder Woman
Tao Okamoto Luthor'un asistanı Mercy Graves olarak rol aldı. Ray Fisher, Jason Momoa ve Ezra Miller küçük rollerde, sırasıyla Victor Stone / Cyborg, Arthur Curry / Aquaman ve Barry Allen / The Flash olarak kadroda yerlerini aldılar. Harry Lennix, Christina Wren, Michael Shannon, sırasıyla Genel Swanwick, Binbaşı Carrie Farris ve Genel Zod olarak rollerini üstlendi. Jeffrey Dean Morgan, Bruce Wayne'in yaşlı babasını oynadı. Senatör Patrick Leahy, ayrıca küçük bir rolde oynadı. Robin Atkin Downes Doomsday olarak filmde yer aldı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!