Taciz şahitliği ölümü oldu!

Batman'da, dün tartıştığı Hayrettin Kaya´yı tabancayla ateş ederek öldüren, M.B.´yi de yaralayan B.R., sabah saatlerinde polisin düzenlediği operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Olayın B.R.´nin rahatsız ettiği kadının şikayeti üzerine Hayrettin Kaya ve M.B.´nin kadın lehine şahitlik yapmasının ardından gerçekleştiği belirtildi
Batman'da olay, dün akşam saatlerinde Akyürek Mahallesi´nde belediye ek hizmet binası önünde meydana geldi.
İKİ KİŞİYE SİLAHLA ATEŞ AÇTI
DHA'da yer alan habere göre B.R., tartıştığı Hayrettin Kaya (39) ve M.B.´ye (28) yanında taşıdığı tabancayla ateş açtı.
ZANLI OLAY YERİNDEN KAÇTI
Saldırıda Hayrettin Kaya ve M.B. yere yığılırken, B.R. kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRDI
Polis, alanı güvenlik şeridiyle kapatırken, yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
EVLİ VE 4 ÇOCUK BABASIYDI
Yaralılardan Hayrettin Kaya, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Evli ve 4 çocuk babası Kaya´nın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek, gece saatlerinde Asri Mezarlığı´nda toprağa verildi.
DİĞER YARALININ DURUMU AĞIR
Hastanede tedavisi süren M.B.´nin hayati tehlikesinin sürdüğü belirtilirken, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri sabah saatlerinde düzenledikleri operasyonla B.R.´yi yakalayarak gözaltına aldı. B.R.´nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
"ALEYHİME NASIL ŞAHİTLİK YAPARSINIZ"
Belediyede çalışan B.R.´nin aynı kurumda çalıştığı bir kadını rahatsız ettiği, kadının polise şikayette bulunduğu ve Hayrettin Kaya ile M.B.´nin kadının lehine şahitlik yaptığı belirtilerek, bunu duyan B.R.´nin "Benim aleyhime nasıl şahitlik yaparsınız?" diyerek olayı gerçekleştirdiği belirtildi.
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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