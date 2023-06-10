Kaza, gece saatlerinde Tilmerç Mahallesi´nde meydana geldi.

V.G. yönetimindeki şehir içi yolcu taşımacılığı yapılan belediyeye ait otobüs, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen minibüs ile çarpıştı.

Çarpmanın şiddetiyle devrilen minibüsteki F.A., M.T.Ş., M.A., S.E. ile isimleri henüz öğrenilemeyen 4 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki çeşitli hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.