Batman Belediyesince vatandaşlara üstü açık araçta konser

AA

batman Belediyesi tarafından yerel sanatçılardan oluşturulan koro, kentin işlek cadde ve sokaklarında üstü açık araçla Türkçe ve Kürtçe seslendirdikleri şarkılarla vatandaşlara moral verdi.

Vatandaşlar da evlerinin pencereleri ve balkonlarında zılgıt, alkış ve halaylarla sanatçılara eşlik etti.

Vatandaşlar konser için ilgililere teşekkür etti.