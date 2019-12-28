28 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 'kesin korunacak hassas alan' olarak tescil ve ilan edilen, kendiliğinden oluşan travertenler dolayısıyla 'Batı Karadeniz'in Pamukkale'si' olarak da adlandırılan Karabük'ün Eskipazar ilçesindeki Akkaya termal kaynağı, suyun şifası ve oluşturduğu görsel güzellikle dikkati çekiyor.
AA'nın haberine göre ilçeye bağlı İmanlar köyü sınırları içinde bulunan ve doğal sit alanında yer alan Akkaya termal kaynağı, 'kesin korunacak hassas alan' ilan edilmesiyle dikkatleri üzerine çekti.
Yaklaşık 40 metre yüksekliğinde travertenlere sahip olduğu için Pamukkale'yi andıran, 266 metre derinlikte, 37 derece sıcaklıkta ve saniyede 40 litre debiye sahip suyunda yüksek oranda karbondioksitle kükürtlü hidrojen bulunan termal kaynağın, yöre halkı tarafından birtakım hastalıklara iyi geldiğine inanılıyor.
"BÖLGE ÜLKE VE DÜNYA İNSANLARININ DİKKATİNİ ÇEKİYOR"
Eskipazar Belediye Başkanı Hüseyin Dönmez, yaptığı açıklamada, bölgenin ilçe için çok önem arz eden bir yer olduğunu söyledi.
Termal kaynağın bulunduğu alanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "kesin korunacak hassas alan" ilan edildiğine dikkati çeken Dönmez, "Doğal yoldan oluşmuş bu kaynak gerçekten bizim için çok önemli ve üzerinde hassasiyet gösterilmesi gerekiyor. Alternatif tıp ve tedavi usullerinin her geçen gün önem kazandığı bu günlerde bu kaynağın sağlık turizmine önemli bir hizmet vereceğini düşünüyorum. Bu suyun şifası ve oluşturduğu görsel güzellik bölge, ülke ve dünya insanlarının dikkatini çekiyor. Bölge sağlık turizmi açısından önemli bir yer olabilir" şeklinde konuştu.
Dönmez, bu alanın korunması adına ilgili kurumlar ile çalışmalar yapılacağını sözlerine ekledi.
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