THY Avrupa Ligi'nin 9. hafta mücadelesinde Anadolu Efes Baskonia'ya konuk oluyor. Tomislav Mijatović yönetimindeki lacivert-beyazlı ekip, İspanya deplasmanından galibiyetle dönmenin hesaplarını yapıyor. Oynadığı 8 maçta 4 galibiyet ve 4 yenilgi alan Efes, Euroleague'de 10. sırada yer alıyor. Temsilcimizin mücadelesini kaçırmak istemyen basketbolseverler Baskonia - Anadolu Efes maçı tarihi, başlangıç saati ve canlı yayın kanalı araştırmalarına başladı. Peki Baskonia - Anadolu Efes basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, detaylar…