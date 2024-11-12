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        Haberler Bilgi Spor Baskonia - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? THY EuroLeague Anadolu Efes basketbol maçı canlı izle!

        Baskonia-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? THY Avrupa Ligi 9. Hafta

        THY EuroLeague'de heyecan sürüyor. Anadolu Efes, ligin 9. haftasında Baskonia ile deplasmanda karşılaşıyor. Son maçında Monaco'ya kaybeden lacivert-beyazlı takım, İspanya'da kazanıp moral depolamak istiyor. Çıktığı 8 maçta 4 galibiyet elde eden temsilcimiz, ligde 10. sırada yer alıyor. 4 galibiyet alan Baskonia ise 11. sırada bulunuyor. Peki Baskonia - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Anadolu Efes basketbol maçı canlı izle linki ve karşılaşmanın tüm detayları haberimizde…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.11.2024 - 11:00 Güncelleme: 12.11.2024 - 11:00
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        • 1

          THY Avrupa Ligi'nin 9. hafta mücadelesinde Anadolu Efes Baskonia'ya konuk oluyor. Tomislav Mijatović yönetimindeki lacivert-beyazlı ekip, İspanya deplasmanından galibiyetle dönmenin hesaplarını yapıyor. Oynadığı 8 maçta 4 galibiyet ve 4 yenilgi alan Efes, Euroleague'de 10. sırada yer alıyor. Temsilcimizin mücadelesini kaçırmak istemyen basketbolseverler Baskonia - Anadolu Efes maçı tarihi, başlangıç saati ve canlı yayın kanalı araştırmalarına başladı. Peki Baskonia - Anadolu Efes basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, detaylar…

        • 2

          BASKONİA-ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 9. haftasında İspanya'nın Baskonia ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

          Buesa Arena'da oynanacak mücadele, 12 Kasım Salı günü saat 22.30’da başlayacak.

        • 3

          ANADOLU EFES BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

          Baskonia - Anadolu Efes THY Euroleague maçı, S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

          Aşağıdaki link aracılığıyla temsilcimizin maçını canlı olarak izleyebilirsiniz.

          https://www.ssportplus.com/

        • 4

          ANADOLU EFES 10. SIRADA

          Ligde çıktığı 8 maçta 4 galibiyet ve 4 yenilgi elde eden Anadolu Efes, 10. sırada yer alıyor. 4 galibiyet alan Baskonia ise 11. sırada bulunuyor.

          İki ekip THY Avrupa Ligi'nde şimdiye kadar 27 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 14'ünü Anadolu Efes, 13'ünü ise Baskonia kazandı.

          Geçen sezon oynanan maçlarda Baskonia, İstanbul'dan galibiyetle ayrılırken Anadolu Efes de İspanya'da kazanan taraf olmuştu.

        • 5

          AVRUPA'DA 845. MAÇ

          Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 845. karşılaşmasını oynayacak.

          Lacivert-beyazlılar, 1979-1980 sezonundan itibaren sahne aldığı Avrupa arenasında çıktığı 844 maçta 476 galibiyet elde etti, 368 yenilgi yaşadı.

          Türk temsilcisi, 2 kez şampiyonluk sevinci yaşadığı THY Avrupa Ligi'nde ise 597. müsabakasını yapacak.

          Anadolu Efes, organizasyonda 2001-2002 sezonundan bu yana oynadığı 596 mücadelenin 319'unu kazandı, 277'sinden mağlubiyetle ayrıldı.

        • 6

          EUROLEAGUE MAÇ PROGRAMI

          12 Kasım Salı:

          20.45 Fenerbahçe Beko-Bayern Münih (Ülker Spor ve Etkinlik)

          21.00 Monaco-Kızılyıldız (Salle Gaston Medecin)

          22.00 Olympiakos-LDLC ASVEL (Barış ve Dostluk)

          22.00 Alba Berlin-EA7 Emporio Armani Milan (Uber Arena)

          22.15 Panathinaikos AKTOR-Maccabi Playtika (OAKA Altion)

          22.30 Baskonia-Anadolu Efes (Buesa Arena)

          22.45 Real Madrid-Virtus Sagafredo Bologna (Wizink Center)

          13 Kasım Çarşamba:

          20.00 Partizan-Barcelona (Belgrad Arena)

          22.30 Paris Basketbol-Zalgiris (Adidas Arena)

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