Başkentin simgeleri satranç tahtasında buluştu. Gökyay Satranç Spor ve Kültür Vakfı’nın Ankara Kalkınma Ajansı (AKA) iş birliği ile oluşturduğu “Ankara Temalı Satranç Takımı”nın tanıtımı Artankara’da yapıldı.

Hem Başkent hem de Türkiye için kalıcı bir değere dönüşen özel tasarımlı satranç takımı ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Gökyay Vakfı Satranç Müzesi Yönetim Kurulu Başkanı ve Müze Kurucusu Akın Gökyay, konuşmasında “Satranç tahtası üzerinde Ankara’yı Ankara yapan tüm unsurları görmeniz mümkün. Biz, Ankara’ya gelecek misafirlere, kendi memleketlerine de götürebileceği çok anlamlı bir hediye de tasarlamış olduk. Dünya şehirlerinin olduğu gibi Başkentimizin de temalı bir satranç takımı var. Ankara’yı satranç tahtası üzerinde görmek de çok güzel” diye konuştu.

Tanıtımın toplantısına, Akın Gökyay’ın yanı sıra Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Arif Şayık, Gökyay Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi ve Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay da katıldı.

SATRANÇ TAŞLARI İLE ADIM ADIM ANKARA

Dünyada önde gelen şehirlerin, mimari ve anıtsal yapılarını sembolize eden satranç taşları tasarlanıyor. Türkiye’nin Başkenti de Londra Skyline Chess Set, Rotterdam City Chess, NY City Chess gibi şehir satrançları serileri arasında girmeyi başardı. Yerel Ürünün Ticarileştirilmesi Destek Programı ile gerçekleştirilen “Ankara’nın Stratejik Tanıtımı: Ankara Temalı Satranç Takımı” projesi kapsamında üretilen ‘Ankara Satranç Takımı’ seri üretime de geçti.

Ankara Satranç Takımı’ndaki taşlar, Başkent’in çeşitli dönemlerini yansıtan yapılardan oluşuyor. Piyon ‘Hitit Güneş Kursu’, kale ‘Ankara Kalesi’, at, ‘Kocatepe Cami’, fil ‘Anıtkabir’, vezir ‘Sheraton Ankara Oteli’, şah ‘Atakule’ olarak simgeleniyor. Satranç takımında Ankara’yı sembolize eden anıtsal yapılar kullanıldı. 2016 yılında Ankara Kalkınma Ajansı ve Gökyay Satranç Spor ve Kültür Vakfı iş birliği ile düzenlenen Ankara Temalı Satranç Takımı Tasarım yarışması 2017 yılında sonuçlandı. Yarışma sonucunda mansiyon ödülü alan satranç takımının bu proje kapsamında üretimi yapıldı. Tasarımcılar; Abdullah Togay, Merve Coşkun, Ebru Gedik ve M. Ferit Aydın satranç takımını tasarlarken, Ankara’nın mimarlık tarihini ve kültürel mirasını yansıtmayı hedeflediklerini belirtti.

GÜLKIZ TULAY: “SATRANÇ SADECE BİR SPOR OLARAK DEĞERLENDİRİLMEMELİ”

Ayrıca Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Başkanı Gülkız Tulay, Fuar kapsamında “satranç ve inovasyon” konulu bir konuşma yaptı. Konuşmasında satrancın sadece bir spor olarak değerlendirilmemesi gerektiğine vurgu yaparak şunları söyledi:

“Satranç, aynı zamanda çocuklarımızın yaratıcılıklarını geliştiren, hayal güçleri sayesinde dünyalarını genişletip yeni fikirler ve buluşlar ortaya koymalarını da sağlayan bambaşka bir dünya aslında… Federasyon olarak biz, inovatif bir federasyonuz. Farklı hedef kitlelere ulaşmaya ve yeni projeler ile hedeflerimize ulaşmaya çalışıyoruz. Hedefimiz, daha parlak ve güçlü bir gelecek. Gökyay Vakfı Satranç Müzesi'ni ülkemize armağan eden satrancın gönüllü elçileri Sayın Akın Gökyay'a, kıymetli Eşi Birten Gökyay'a ve bu değerli müzenin ülkemize kazandırılması için emek veren herkese tekrar şükranlarımı sunuyorum. Yenilik, sınırsız ve kıyısızdır... Satrançla yenilenen ve yeniliği satrançla yoğuran bir Türkiye, daha güçlü ve aydınlık bir Türkiye’dir.”

ANADOLU MEDENİYETLERİ, BÜYÜK SERAMİK SATRANÇ TAKIMINDA CANLANDI

Fuarda “MAT Sergisi” de yoğun ilgi ile karşılandı. ‘Anadolu Medeniyetleri’ temalı büyük satranç taşlarından oluşan ‘’MAT Sergisi’’ni, Satranç Müzesi iş birliği ile Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü Başkanı Prof. T. Emre Feyzoğlu koordinatörlüğünde, lisansüstü öğrencilerinin etkinliği olarak hazırlandı.