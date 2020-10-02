İHA

Olay Ankara’nın Sincan ilçesi İstasyon Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, akşam saatlerinde 3 kişi av malzemesi satan dükkana gelerek Hasan S.’den ruhsatsız tüfek almak istedi. Dükkan sahibi Hasan S. ise ruhsatsız tüfek satamayacağını söyledi. Bu duruma tepki gösteren 3 kişi tehdit ederek tüfeğin 1 saat sonra hazır olmasını isteyerek dükkandan ayrıldı. 1 saat sonra tekrar gelen 3 kişi, tekrardan tüfek almak istediklerini söyleyerek Hasan S.’yi darp etmeye başladı. Kavgayı gören çevredeki vatandaşlar hemen Hasan S.’nin yardımına koştu. Kavgayı esnaflar ayırırken 3 kişi olay yerinden uzaklaşarak tekrardan ellerinde tüfekle dükkana geldi.

İHA'nın haberine göre; yanlarında getirdikleri tüfekle dükkana ateş eden 3 kişi daha sonra olay yerinden kaçtı. Sesleri duyan çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevre güvenliğini alınırken, Hasan S. ve ailesi ise tüfekli saldırıda şans eseri yara almadan kurtuldu.

Polis ekipleri kaçan 3 kişi yakalamak için çalışma başlattı.