Olay, öğle saatlerinde Atatürk Kültür Merkezi İstasyonu'ndan meydana geldi. İddiaya göre, istasyonda tek başına bekleyen Ömer A., henüz belirlenemeyen bir nedenle Kızılay-Batıkent arasında sefer yapan metronun önüne atladı. İHA'nın haberine göre, istasyondakilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekipleri, metronun altında kalan Ömer A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Ömer A.'nın cenazesi, polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.



Olay nedeniyle bir süre durdurulan Batıkent yönündeki metro seferleri, daha sonra tekrar başladı.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



