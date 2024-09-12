Başkent'te Gaziantep Günleri başladı

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Gaziantep Tanıtım Günleri etkinliği, Ankara'da açıldı.

Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen etkinlikte yöreye ait ödüllü yemeklerden yuvalama, lahmacun, fıstıklı baklava, katmer, kuru dolma, kebap ve baharat çeşitlerinden oluşan lezzetler, stantlarda satışa sunuldu.

Etkinlikte düzenlenen lahmacun yarışmasında, 2 acılı lahmacunu ilk önce bitiren Veysel Karakaş'a 10 lahmacun hediye edildi.

Gaziantep Kadın Kooperatifleri standı görevlisi Tuğba Özdemir, yöresel lezzetlerden pirinç unu ve etle hazırlanan Antep yuvalamasının meşakkatle ve kadın dayanışmasıyla hazırlandığına işaret ederek, bu yöresel lezzete "çorba" denilmesinin Gazianteplilerce "hoş karşılanmadığını" ifade etti.

Tanıtım günleri pazar gününe kadar ziyaret edilebilecek.