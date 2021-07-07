Başkent Ankara'da dev yaşam merkezi

MİA Yaşam Merkezi geçtiğimiz yıl AK Parti Diyarbakır eski milletvekili Mehmet İhsan Arslan'ın kurucu başkanlığını yaptığı Mehmet İhsan Arslan vakfı tarafından kuruldu.
Yaşam merkezinde huzurevi, bakım, rehabilitasyon ve tıp merkezleri ile engelli çocuklar için özel eğitim okulunu tek çatı altında toplandı.
GELİRİ İHTİYAÇ SAHİPLERİ VE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE AKTARILIYOR
Her an herkesin engelli hale gelebileceğini belirten İhsan Arslan, "Burası kamu yararına olan vakfa ait, hiçbir ticari karşılığı yok, şahsi çıkar da söz konusu değil. Kazancı olduğunda kesinlikle burada ilave yatırımlara aktarılacak" dedi.
BÜTÜNCÜL HİZMET YAKLAŞIMI
MİA Yaşam Merkezi'nin 26 bin metrekare alan üzerine kurulduğunu belirten İhsan Arslan,"Aynı mekanda hizmetlerin görülmesi ihtiyaç sahiplerinin büyük anlam ifade ediyordu. Ortaya 5 ana konuda dezavantajlı vatandaşlara hizmet edecek bir külliye ortaya çıktı." ifadelerini kullandı.
Engelli çocuklar için özel eğitim okulu ve rehabilitasyon merkezi yan yana bulunuyor. Birçok aile için çocuğunu okuldan alıp rehabilitasyon merkezine götürmenin büyük bir yük olduğunu belirten fizyoterapist Gamze Güreşen, "İlk kez okul ve rehabilitasyon okulu yan yana ve bu proje okulu, buranın kuruluş amacı veli her yere bölünmesin. Zaman kaybı olmuyor, ihtiyaç duyulan her şey bir kampüs içinde" dedi.
Merkezde sadece engelli çocuklar değil yetişkinler de faydalanabiliyor. 19 yaş üstü engelli vatandaşlara hem bakım hem de sağlık hizmeti veriliyor. Yaşlı bakım birimi ise 7 gün 24 saat hizmet veriyor. 55 yaş üstü vatandaşların sağlık takibi alan yaşlılara fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmeti de veriliyor. ayrıca, sosyalleşme imkanı da sağlanıyor.
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