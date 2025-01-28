Başka Bir Gün dizisi ne zaman başlıyor? Başka Bir Gün konusu ve oyuncuları
ATV'nin yeni dizisi Başka Bir Gün izleyicisi ile buluşmaya hazırlanıyor. Kadrosunda Ezgi Mola, Salih Bademci, Berkay Ateş, Şükran Ovalı, Nur Sürer, Avni Yalçın gibi isimlerin yer aldığı dizinin afişi yayınlandı. İlk bölüm yayınına sayılı günler kala paylaşılan afiş sonrası ''Başka Bir Gün ne zaman başlıyor, konusu nedir, oyuncuları kimler?'' soruları yanıt aramaya başladı. İşte, ATV'nin yeni dizisi Başka Bir Gün konusu ve oyuncu kadrosu…
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ATV’nin yeni dizisi Başka Bir Gün için geri sayım devam ediyor. Yönetmen koltuğunda Çağrı Bayrak'ın oturduğu dizinin senaryosunu Rana Mamatlıoğlu ve Bekir Baran Sıtkı kaleme alıyor. Ezgi Mola, Salih Bademci, Berkay Ateş, Şükran Ovalı, Nur Sürer, Avni Yalçın ve Meral Çetinkaya gibi oyuncuları buluşturan yapımın afişi yayınlandı. Ay Yapım imzalı dizinin yayın tarihi de belli oldu. Peki, Başka Bir Gün dizisi ne zaman başlıyor, oyuncuları kimler, konusu nedir? İşte Başka Bir Gün yayın tarihi, konusu ve oyuncu kadrosu hakkında detaylar.
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BAŞKA BİR GÜN DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
ATV ekranlarında yayınlanacak olan Başka Bir Gün dizisinin yayın tarihi belli oldu. Ay Yapım imzalı dizi, 30 Ocak Perşembe akşamı ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.
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BAŞKA BİR GÜN DİZİSİ KONUSU
BBC'nin 'Keeping Faith' dizisinden uyarlanan Başka Bir Gün dizisi, çocuklarına bakmak için mesleği olan avukatlığa ara veren Nehir'in, kocası Serdar ile mutlu giden evliliğinde bir gün Serdar'ın ortadan kaybolmasıyla gelişen olayları konu alıyor.
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BAŞKA BİR GÜN DİZİSİ OYUNCULARI
Yönetmen koltuğunda Çağrı Bayrak'ın oturduğu, senaryosunu Rana Mamatlıoğlu ve Bekir Baran Sıtkı'nın kaleme aldığı dizinin kadrosunda;
Ezgi Mola, Salih Bademci, Berkay Ateş, Nur Sürer, Şükran Ovalı, Avni Yalçın, Meral Çetinkaya, Onur Bilge, Elçin Afacan, Melisa Doğu, Özlem Öçalmaz, Ezgi Çelik, Merve Ateş gibi oyuncular yer alıyor.
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DİZİ KARAKTERLERİ
Ezgi Mola - Nehir Alsoy
Daha 5 yaşındayken annesi tarafından terk edilen ve bir süre sonra babası da ölen ve yetiştirme yurdunda büyüyen Nehir için aile kavramı çok önemlidir. Kendisinin yaşayamadığı mutlu aile hayatını çocuklarına vermek en büyük hayalidir ve hatta bu yüzden çocukları doğduğunda çok sevdiği mesleği olan avukatlığa da ara vermiştir.
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Salih Bademci - Serdar Alsoy
Nehir'in çok sevdiği kocasıdır. Serdar, hayatının büyük kısmını kendinden önce ailesi ve etrafındaki kişileri memnun etmeye çalışarak geçirmiştir. Ağırbaşlı, sorumluluk sahibi, öfkesini bile pasif agresif tutumla dışa vuran bir yapısı vardır. Nehir'le kurduğu çekirdek ailesine olduğu kadar kendi ailesine de düşkündür.
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Berkay Ateş - Tuna Korucu
Küçük yaşta babası tarafından terkedilen Tuna, annesine bakmak için okulu da bırakmıştır. Türlü işlerde çalışmış ve yolu yasadışı işler yapan gruplarla kesişmiştir. Cesur, sadık ve kontrollü yapısı nedeniyle mafyada yükselmeye başlamış ve bu sırada eşi Şenay ile tanışmıştır. Kızının doğumuyla kendini mafya dünyasından çekmeye ve hiçbir pisliğe bulaşmamaya yemin etmiştir.
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Şükran Ovalı - Özlem Tancı
Özlem, Nehir'in yetiştirme yurdundan beri en yakın dostudur. Hayatla, onun getirdiği olumsuzluklarla dalga geçerek başa çıkan bir kadındır. Aidiyet duygusuyla ilgili sıkıntı yaşar. Kendisini, ailesinin yanındaymış gibi hissettiği tek insan Nehir'dir. Nehir onun için herkesten, kocasından bile önde gelir.
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Nur Sürer - Güngör Alsoy
Serdar ve Oya'nın annesi, Haluk'un da eşidir. Onun hayatında her şey dört dörtlük olmalıdır. Çocuklarını da bu şekilde yetiştirmiş, mükemmeliyetçi kimliğini onlara dayatmıştır. Hırçın, sivri dilli bir kadın olan Güngör, aile toplantılarında ağzından ne çıkacağı kestirilemediği için hep tetikte izlenen o aile üyesidir.
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Avni Yalçın - Haluk Alsoy
Serdar ve Oya'nın babası, Güngör'ün eşi olan Haluk, avukattır. Kendi kurduğu hukuk bürosunu emekli olunca Serdar ve Nehir'e devretmiştir. Haluk dürüst, olgun, aklı başında, sağduyulu bir adamdır. Gururu ve şerefi onun için çok önemlidir. Karısının fevri karakteri karşısında her zaman bir denge unsuru olur.