Başıboş Köpekler Yasası'na dair soru ve cevaplar

REKLAM advertisement1

1- SORUMLU BELEDİYELER Mİ OLACAK?

Evet yeni yasayla en büyük görev belediyelere düşecek. köpeklerin toplanması, kısırlaştırılması, sahiplendirilmesinden belediyeler sorumlu olacak. Nüfusun25 bini geçen belediyeler barınak yapmak zorunda olacak. Kısırlaştırma ve sahiplendirme de yine belediyelerin veteriner işleri müdürlüğü tarafından yürütülecek.

2- KÖPEKLER SOKAKTAN NASIL TOPLANACAK?

Burada da sorumluluk belediyelerde olacak. Belediyelerin ilgili birimleri, veteriner işleri müdürlüğü ekipleri tarafından köpekler sokaktan toplanıp bakım ve kısırlaştırmaları yapılacak.

3- BARINAKLAR YETERLİ Mİ, NASIL ARTIRILACAK?

Elbette değil. İstanbul gibi bir metropolde dahi her ilçenin barınağı yok. Olanların da kapasitesi birkaç yüzle sınırlı. Sokaklarda yüzbinlerce köpeğin olduğu düşünüldüğünde ivedilikle yeni barınakların açılması elzem. İstanbul’da Anadolu ve Avrupa Yakası’nda şehir merkezinden uzak barınaklar inşa edilme projesi var. Her belediyeye 7’şer dönümlük araziler ayrılarak köpeklere orada bakılması planlanıyor tabi bunun için arazi tahsisi gerekli. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın da bu konuda desteği bekleniyor.

REKLAM 4- SAHİPLENDİRME NASIL YAPILACAK? Belediyelerin başlatacağı kampanyalarla sahiplendirmenin hızla devam etmesi gerekli. Burada bir örnek vermek gerekirse Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bir sahiplendirme kampanyası başlattı. Online tek tıkla köpek sahiplendiriliyor. 1 haftada 270 köpek bu sistemle sahiplendirildi. 5- ÖTENAZİ HANGİ DURUMDA UYGULANACAK? Ötenazi kelimesi yasadan çıkarılmış olsa da 5. maddede köpeklerin uyutulması bazı şartlara bağlanıyor. Saldırgan ve kuduz gibi hastalık riski taşıyan köpeklerin uyutulabileceği yasada belirtiliyor. Fakat bu istisnai bir durum ve yasa, köpeklerin sahiplendirilmesi ve barınaklara alınması temelinde.

6- YASA UYULMADIĞINDA CEZA NE OLACAK? Yasanın verdiği görevleri yapmayan belediye görevlilerine 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası verilecek. Bu arada sahiplendiği hayvanı sokağa atanlara da 60 bin lira ceza verilecek. Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir