Başbakan Starmer Downing Street'te: Ülkemiz kimliğini yeniden keşfetmeli

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14 yılın ardından İşçi Partisi'ne zafer getiren Genel Başkan ve Birleşik Krallık Başbakanı Sir Keir Starmer, Downing Street No:10'da ilk konuşmasını yaptı.

Birleşik Krallık'ın yeni Başbakanı Keir Starmer Haberi Görüntüle

Bundan sonraki süreçte siyasetin kamuya hizmet edeceğine söz veren Starmer, "Ülkemiz değişim için oy verdi. Hepinizi bu hükümete katılmaya davet ediyorum. Acil olan işlerimiz var ve bugünden başlıyoruz" dedi.

Sözlerine eski başbakan Rishi Sunak'a teşekkür ederek başlayan Starmer, ülkedeki yaraları, siyaset kurumuna güven eksikliğini sözlerle değil, eylemlerle iyileştireceğini söyledi.

Starmer, "Kamuya hizmet etmenin bir ayrıcalık olduğunu kabul ederek bugünden başlayabiliriz" dedi.

Değişimin zaman alacağını ancak Birleşik Krallık'ı yeniden inşa edeceğini belirten Starmer, "İşçi Partisi'ne oy vermiş olun ya da olmayın, size doğrudan sesleniyorum. Hükümetim size hizmet edecek. Siyaset iyilik için bir güç olabilir. Bunu göstereceğiz. Önce ülke, sonra parti" ifadelerini kullandı.

Starmer, "Ülkemizin büyük bir sıfırlanmaya, kim olduğumuzu tekrar keşfetmeye ihtiyacı var" ifadesini kullandı.

Seçim sonuçları İşçi Partisi oyların yüzde 33.7'sini alarak parlamentoda 412 sandalye sayısına ulaştı. Parti, bir önceki seçime göre sandalye sayısını 211 artırdı. 14 yıldır iktidarda olan Muhafazakar Parti, yüzde 23.7 oyda kaldı. Tam 250 sandalye kaybeden Tory'ler, 121 sandalyede kalarak ana muhalefet konumuna geldi. Rishi Sunak 10 Numara'ya veda etti Haberi Görüntüle Liberal Demokratlar yüzde 12.2 oy alarak sandalye sayısını 63 artırdı, büyük bir çıkış yakaladı. Daha önce sadece 8 milletvekilleri vardı. İskoç Ulusal Partisi 38 sandalye kaybederek büyük bir çöküş yaşadı. Partinin parlamentoda 9 temsilcisi var.