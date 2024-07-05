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        Haberler Dünya Başbakan Starmer Downing Street'te: Ülkemiz kimliğini yeniden keşfetmeli | Dış Haberler

        Başbakan Starmer Downing Street'te: Ülkemiz kimliğini yeniden keşfetmeli

        Birleşik Krallık'ın yeni Başbakanı Sir Keir Starmer, Downing Street'te ilk konuşmasını yaptı. "Ülkemiz artık kararlı bir değişimden, ulusal bir yenilenmeden yana oy kullanmıştır" diyen Starmer, siyaset kurumuna olan güvensizliği eylemlerle iyileştirmeleri gerektiğini belirtti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.07.2024 - 15:31 Güncelleme: 05.07.2024 - 15:31
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        Birleşik Krallık yeni Başbakanından ilk konuşma
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        14 yılın ardından İşçi Partisi'ne zafer getiren Genel Başkan ve Birleşik Krallık Başbakanı Sir Keir Starmer, Downing Street No:10'da ilk konuşmasını yaptı.

        Birleşik Krallık'ın yeni Başbakanı Keir Starmer
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        Bundan sonraki süreçte siyasetin kamuya hizmet edeceğine söz veren Starmer, "Ülkemiz değişim için oy verdi. Hepinizi bu hükümete katılmaya davet ediyorum. Acil olan işlerimiz var ve bugünden başlıyoruz" dedi.

        Sözlerine eski başbakan Rishi Sunak'a teşekkür ederek başlayan Starmer, ülkedeki yaraları, siyaset kurumuna güven eksikliğini sözlerle değil, eylemlerle iyileştireceğini söyledi.

        Starmer, "Kamuya hizmet etmenin bir ayrıcalık olduğunu kabul ederek bugünden başlayabiliriz" dedi.

        Değişimin zaman alacağını ancak Birleşik Krallık'ı yeniden inşa edeceğini belirten Starmer, "İşçi Partisi'ne oy vermiş olun ya da olmayın, size doğrudan sesleniyorum. Hükümetim size hizmet edecek. Siyaset iyilik için bir güç olabilir. Bunu göstereceğiz. Önce ülke, sonra parti" ifadelerini kullandı.

        Starmer, "Ülkemizin büyük bir sıfırlanmaya, kim olduğumuzu tekrar keşfetmeye ihtiyacı var" ifadesini kullandı.

        Seçim sonuçları

        İşçi Partisi oyların yüzde 33.7'sini alarak parlamentoda 412 sandalye sayısına ulaştı. Parti, bir önceki seçime göre sandalye sayısını 211 artırdı.

        14 yıldır iktidarda olan Muhafazakar Parti, yüzde 23.7 oyda kaldı. Tam 250 sandalye kaybeden Tory'ler, 121 sandalyede kalarak ana muhalefet konumuna geldi.

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        Liberal Demokratlar yüzde 12.2 oy alarak sandalye sayısını 63 artırdı, büyük bir çıkış yakaladı. Daha önce sadece 8 milletvekilleri vardı.

        İskoç Ulusal Partisi 38 sandalye kaybederek büyük bir çöküş yaşadı. Partinin parlamentoda 9 temsilcisi var.

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