Koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden olan İtalya'da futbolun kaderi belli oldu. İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Serie A takımlarının 4 Mayıs'ta bireysel antrenmanlara başlayabileceğini, eğer şartlar olumlu devam ederse 18 Mayıs'ta da antrenmanların takım halinde devam edeceğini duyurdu.

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."