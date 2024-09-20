“SOSYAL ÖĞRENMENİN MATEMATİKSEL MODELİ”

Sosyal öğrenmenin matematiksel bir modelini kuran ekip, öğrencilerin etkinlik seçimini bir vaka çalışması olarak kullanarak, insanların başarılı olmak için ne kadar çaba harcayacakları ya da dünyanın ne kadar zor olduğu konusunda tam bilgi sahibi olmadan işlerine ne kadar çaba harcayacaklarına karar vermeye çalıştıkları bir dünyayı modelledi.