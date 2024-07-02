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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Rams Başakşehir Başakşehir’de yeni sezon çalışmaları - Rams Başakşehir Haberleri

        Başakşehir’de yeni sezon çalışmaları devam ediyor

        Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonu 4.sırada tamamlayarak Avrupa kupalarına gitmeyi hak kazanan Rams Başakşehir, 2024-2025 sezonu öncesi çalışmalarını sürdürmeyi devam ediyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 16:08 Güncelleme: 02.07.2024 - 16:54
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        Başakşehir'de çalışmalar sürüyor!
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        Başakşehir, yeni sezon hazırlıklarına bu sabah yaptığı kuvvet antrenmanıyla devam etti.

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, 2024-2025 sezonu hazırlıklarına devam ediyor.

        Turuncu-lacivertliler, sabah yaptığı kuvvet antrenmanıyla yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

        Başakşehir, akşam yapacağı idmanla çalışmalarına devam edecek.

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