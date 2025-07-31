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        Haberler Spor Futbol UEFA Avrupa Konfederasyon Ligi Başakşehir tur peşinde! - Futbol Haberleri

        Başakşehir tur peşinde!

        UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Rams Başakşehir, 1-0 kazandığı maçın rövanşında sahasında Bulgaristan ekibi Cherno More'yi ağırlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2025 - 13:46 Güncelleme: 31.07.2025 - 13:46
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        • 1

          İstanbul Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında Bulgaristan temsilcisi Cherno More'yi konuk edecek.

          Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.45'te başlayacak. Ukraynalı hakem Viktor Kopiievskyi'nin yöneteceği karşılaşma, TRT 1'den naklen yayınlanacak.

        • 2

          Deplasmanda oynadığı ilk maçı 1-0 kazanan Başakşehir, sahadan galibiyetle ya da beraberlikle ayrılması durumunda 3. eleme turuna yükselecek.

          Cherno More'nin bir farklı skorla galip gelmesi halinde uzatma bölümlerine geçilecek. Uzatmalarda da eşitliğin bozulmaması durumunda tur atlayan takım, seri penaltı atışları sonucunda belli olacak.

        • 3

          Bulgaristan temsilcisi, rövanşı iki ve üzeri farklı skorla kazanması halinde ise adını 3. eleme turuna yazdıracak.

          Rakibine üstünlük kuran ekip, 3. eleme turunda Viking (Norveç)-Koper (Slovenya) eşleşmesinin kazananıyla mücadele edecek. Viking, sahasında oynadığı ilk maçtan 7-0 galip ayrıldı.

        • 4

          BULGARİSTAN EKİPLERİYLE 4. RANDEVU

          Başakşehir, Avrupa kupalarında Bulgaristan temsilcileriyle 4. kez karşı karşıya gelecek.

        • 5

          Turuncu-lacivertliler, Ludogorets (2) ve Cherno More (1) ile yaptığı toplam 3 müsabakada 2 galibiyet ve bir beraberlik yaşadı.

          Söz konusu maçlarda 3 kez fileleri havalandıran Başakşehir, kalesinde ise 1 gol gördü.

        • 6
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