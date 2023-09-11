Başakşehir teknik direktör Çağdaş Atan ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı!

Başakşehir, Emre Belözoğlu ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevi için anlaşmaya vardığı Çağdaş Atan için imza töreni düzenledi.

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın katılımıyla kulüp tesislerinde gerçekleştirilen imza töreninde Çağdaş Atan, 2+1 yıllık sözleşmeye imza attı.

İmza töreninde açıklamalarda bulunan Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, "Yeni bir sayfa, yeni bir hoca. 2 yıl burada teknik direktörlük görevi yapmış eski hocamız Emre Belözoğlu ve ekibine teşekkür ediyorum. Çağdaş hocaya da 'hoş geldin' diyorum. Başakşehir Futbol Kulübü bu yıl 10'uncu yılında. Çok önemli başarılara imza atmış bir kulübüz. Bu çatının altında alışık olduğumuz başarılara Çağdaş hoca ile devam edeceğimizi düşünüyorum. İstikrarlı bir yönetim anlayışımız var. Yönetim kurulu ile değerlendirip kararlarımızı alırız. En doğru kararı aldığımızı düşünüyorum. Bu kararın da doğru olacağına inanıyorum. Geçmişte elde ettiğimiz başarılara tekrardan imza atacağımıza tüm kalbimle inanıyorum. Yurtiçi ve yurtdışından farklı farklı hocaların bu takımı çalıştırmakla ilgili talebi oldu. Biz de Çağdaş hoca ile çalışmaya karar verdik. Kendisi de hedefleri olan, futbol anlayışını beğendiğimiz bir teknik adam" diye konuştu.

"BERKAY'IN SÖZLEŞMESİNİ 3 YIL UZATIYORUZ, DENİZ İÇİN BEŞİKTAŞ'TAN BİR TEKLİF GELMEDİ"

Berkay Özcan'ın sözleşmesini salı günü 3 yıllığına uzatacaklarını açıklayan Gümüşdağ, transfer çalışmalarıyla ilgili olarak ise şunları söyledi:

"Çağdaş hoca takımdaki bütün oyunculardan memnun olduğunu söyledi. Takıma oyuncu katmak istiyoruz. Leo Dubois ile ilgili bir çalışmamız olmadı. Hocanın verdiği bilgi doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürürüz. Deniz Türüç ile ilgili hiçbir konudan haberdar değilim. Deniz, bizim sevdiğimiz bir oyuncu. Hocamızın da beğendiği bir oyuncu. Deniz'in de sözleşmesini uzatmayı istiyoruz. Beşiktaş'tan bize bir teklif gelmedi. Cuma gününe kadar 2-3 mevkiye transfer yapacağız."

Başakşehir'în eski teknik direktörü Emre Belözoğlu'nun adının milli takım teknik direktörlüğü ile anılmasıyla ilgili olarak ise Gümüşdağ, "Milli takımın şu an 3 maçı var. Bitmiş bir şey yok. Hepimizin Kuntz'un arkasında olması gerekiyor. Milli takım konusunda alınacak karar, TFF'nin alacağı bir karardır. Gelecekte bir değişiklik varsa buna onlar karar verir. Oradaki oluşuma dair bir fikir sahip değilim" açıklamasında bulundu.

ÇAĞDAŞ ATAN: BAŞAKŞEHİR, KURUMSAL YAPISINI TAMAMLAMIŞ, ŞAMPİYONLUK VE ŞAMPİYONLAR LİGİ HAFIZASI OLAN BİR KULÜP

Başakşehir'de teknik direktörlük görevine getirildiği için çok heyecanlı ve gururlu olduğunu aktaran Çağdaş Atan, "Sayın başkanımız ve yönetimimize göstermiş oldukları teveccühten dolayı teşekkür ediyorum. Başakşehir, kurumsal yapısını tamamlamış, şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi hafızası olan bir kulüp. İnşallah Başakşehir'i yeniden Avrupa'da mücadele eden ve zirve yarışında olan bir kulüp haline getirmek istiyoruz. Başakşehir, mevcutta iyi bir kadroya ve yapılacak transferlerle tekrardan zirve mücadelesi verebilecek bir kulüp yapısına sahip. Söyleyebileceğimiz tek şey, her gün bir önceki günden daha fazla çalışmak. Topu talep eden, oyunu domine eden bir oyun yapısı oluşturmak istiyoruz. Bunu rahatlıkla gerçekleştirebileceğimizi düşünüyorum. Her iki tarafa hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

"BERKAY BENİM ÇALIŞMAYI SABIRSIZLIKLA BEKLEDİĞİM BİR OYUNCU"

Adı transfer dedikodularıyla anılan Berkay Özcan'ı takımda tutacaklarını aktaran Atan, "Kulübümüzden ayrılacak bir oyuncu üzerinden görüşme yapmadık. Bütün oyuncuları takımda tutmak istiyoruz. Başakşehir, üreten ve satan bir kulüp. Altyapıdan da faydalanmak istiyoruz. Başakşehir hem rekabet edecek hem de oyuncu yetiştirecek. Berkay benim çalışmayı sabırsızlıkla beklediğim bir oyuncu. Umarım o da bize gerekli cevabı verir. Kalitesi çok yüksek bir oyuncu" şeklinde konuştu.