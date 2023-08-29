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        Başakşehir Ousseynou Ba'yı kiralık olarak kadrosuna kattı

        Transfer çalışmalarını sürdüren RAMS Başakşehir, savunma hattını Ousseynou Ba ile güçlendirdi. Turuncu-lacivertliler, Senegalli savunma oyuncusunu Olympiakos'tan kiraladığını açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2023 - 15:14 Güncelleme: 29.08.2023 - 15:14
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        Başakşehir'den savunmaya takviye
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        Trendyol Süper Lig temsilcisi RAMS Başakşehir, Senegalli savunma oyuncusu Ousseynou Ba'yı kiraladı.

        Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Yunanistan ekibi Olympiakos'un formasını giyen 27 yaşındaki futbolcuyla, satın alma opsiyonlu kiralık olarak anlaşma sağlandığı duyuruldu.

        Kulüp, oyuncunun sağlık kontrollerinden de geçirildiğini belirtti.

        Olympiakos formasıyla geçtiğimiz sezon 25 resmi maça çıkan Ousseynou Ba, bin 948 dakika sahada kaldı. Oyuncu, Senegal Milli Takımı'nın da 2 kez formasını giydi.

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