MEDİPOL BAŞAKŞEHİR - MACCABİ NETANYA
STAT: Başakşehir Fatih Terim
SAAT: 20:45
HAKEM: Irakli Kvirikashvili (Gürcistan)
YAYIN: TRT Spor
BAŞAKŞEHİR: Volkan Babacan, Caiçara, Duarte, Ndayishimiye, Lima, Berkay, Biglia, Mahmut, Serdar Gürler, Deniz Türüç, Okaka
TEKNİK DİREKTÖR: Emre Belözoğlu
MACCABI NETANYA: Nitzan, Konstantini, Galabov, Shlomo, Hartherz, Avraham, Takang, Karzev, Twumasi, Rotman, Itzhak
TEKNİK DİREKTÖR: Benyamin Lamm
MAÇTAN NOTLAR
Turuncu-lacivertli ekipte takımdan ayrılması beklenen Peter Zulj, Carlos Ponck, Okechukwu Azubuike ve Emre Çolak, UEFA listesinde yer almıyor.
Medipol Başakşehir'in yeni transferi Mesut Özil de bu mücadelede forma giyemeyecek.
Bu mücadelenin rövanşı 28 Temmuz Perşembe günü İsrail'de oynanacak.
Medipol Başakşehir bu turu geçmesi halinde, 3. eleme turunda Breidablik (İzlanda)-Buducnost Podgorica (Karadağ) eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.
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