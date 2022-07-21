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Başakşehir - Maccabi Netanya (CANLI YAYIN)

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında İsrail'in Maccabi Netanya takımını konuk ediyor

21.07.2022 - 19:18 | Güncelleme: ABONE OL
Başakşehir - Maccabi Netanya (CANLI YAYIN) Başakşehir maçı şifresiz canlı yayın HD izle

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR - MACCABİ NETANYA

STAT: Başakşehir Fatih Terim
SAAT: 20:45
HAKEM: Irakli Kvirikashvili (Gürcistan)
YAYIN: TRT Spor

BAŞAKŞEHİR: Volkan Babacan, Caiçara, Duarte, Ndayishimiye, Lima, Berkay, Biglia, Mahmut, Serdar Gürler, Deniz Türüç, Okaka
TEKNİK DİREKTÖR: Emre Belözoğlu

MACCABI NETANYA: Nitzan, Konstantini, Galabov, Shlomo, Hartherz, Avraham, Takang, Karzev, Twumasi, Rotman, Itzhak
TEKNİK DİREKTÖR: Benyamin Lamm

MAÇTAN NOTLAR

Turuncu-lacivertli ekipte takımdan ayrılması beklenen Peter Zulj, Carlos Ponck, Okechukwu Azubuike ve Emre Çolak, UEFA listesinde yer almıyor.

Medipol Başakşehir'in yeni transferi Mesut Özil de bu mücadelede forma giyemeyecek.

Bu mücadelenin rövanşı 28 Temmuz Perşembe günü İsrail'de oynanacak.

Medipol Başakşehir bu turu geçmesi halinde, 3. eleme turunda Breidablik (İzlanda)-Buducnost Podgorica (Karadağ) eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

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