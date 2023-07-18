Başakşehir'in yeni isim sponsoru RAMS Global oldu

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Trendyol Süper Lig takımlarından İstanbul Başakşehir, yeni sezon öncesinde isim sponsorluğu için RAMS Global'le anlaşmaya vardı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 2023-2024 sezonundan itibaren 3 yıl boyunca Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda RAMS Başakşehir adıyla mücadele edileceği belirtilerek, "Kulübümüz, uluslararası bir marka olan; gayrimenkul, sağlık, turizm, medya, madencilik gibi farklı sektörlerin dev markası RAMS Global ile kulüp isim sponsorluğu anlaşması imzaladı. Kulübümüz ilerleyen günlerde RAMS Global ile lansman düzenleyecek. Anlaşmanın Başakşehir'imize ve RAMS Global’e hayırlı olmasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.