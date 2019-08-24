24 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Fenerbahçe, Süper Lig'in ikinci haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir'e konuk oluyor. Ligin ilk haftasında Gazişehir Gaziantep karşısında aldığı 5-0'lık galibiyetle liderlik koltuğuna oturan sarı-lacivertliler, Başakşehir deplasmanında da kazanarak koltuğunu korumanın peşinde. İlk hafta Yeni Malatyaspor'a deplasmanda 3-0 kaybeden Başakşehir ise Fenerbahçe'yi devirip yara sarmayı hedefliyor.
BAŞAKŞEHİR - FENERBAHÇE
STAT: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim
SAAT: 21.45
YAYIN: beIN Sports 1
HAKEM: Halil Umut Meler
BAŞAKŞEHİR: Mert, Caiçara, Miguel Vieira, Chedjou, Aziz Behich, Azubuike, Visca, Elia, Arda Turan, Mossoro, Crivelli
YEDEKLER: Volkan, Ponck, Uğur Uçar, Soner, Furkan, Kerim Frei, Gökhan İnler, Gulbrandsen, Demba Ba, Robinho
TEKNİK DİREKTÖR: Okan Buruk
FENERBAHÇE: Altay, Ozan, Zanka, Jailson, Dirar, Tolga, Emre, Deniz, Rodrigues, Kruse, Muric
YEDEKLER: Harun, Mehmet Ekici, Serdar, Ferdi, Sadık, Allahyar, Zajc, Alper, Murat, Cebrail
TEKNİKDİREKTÖR: Ersun Yanal
FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları nedeniyle Maurico Isla, Hasan Ali Kaldırım ve Victor Moses, bugün forma giyemeyecek.
6 SEZON SONRA 2'DE 2 HEDEFİNDE
Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'i yenmesi durumunda Süper Lig'e 6 sezon sonra 2'de 2 yaparak başlayacak.
Son olarak 2011-2012 sezonunda ligin ilk 2 maçını kazanan Fenerbahçe, daha sonraki 6 sezonun hiçbirinde bunu tekrarlayamamıştı. Sarı-lacivertliler, Başakşehir deplasmanında kazanması durumunda 6 sezon aranın ardından lige 6 puanlık bir başlangıç yapış olacak.
ERSUN YANAL'LA İLK PEŞİNDE
Fenerbahçe, teknik direktörü Ersun Yanal yönetiminde ligde ilk kez 6 maç üst üste kazanmak için sahaya çıkacak.
Sarı-lacivertliler, Yanal yönetiminde şampiyon olduğu 2013-2014 sezonunda en fazla üst üste ligde 5 maçta galip gelmişti.
Yanal'la geride kalan sezonun son 4 haftasını galip bitiren, bu sezona da 3 puanla başlayan Fenerbahçe, Başakşehir'i yenmesi durumunda Süper Lig'deki son 6 karşılaşmasını da kazanmış olacak. Bu da Yanal yönetimindeki Fenerbahçe'nin üst üste maç kazanma rekoru olarak kayıtlara geçecek.
BAŞAKŞEHİR'DE ÖNEMLİ EKSİKLER
Turuncu-lacivertli ekipte sakatlığı bulunan kaptan Mahmut Tekdemir ile cezalı İrfan Can Kahveci bu mücadelede forma giyemeyecek. Tedavisi süren Fransız sol bek Gael Clichy'nin durumu ise maç gününde netlik kazanacak.
Başakşehir'de uzun süredir sahalardan uzak kalan Alexandru Epureanu, bu mücadelede de takımındaki yerini alamayacak.
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