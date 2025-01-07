Başakşehir'e Fildişili sol bek
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, Fildişi Sahilli sol bek Christopher Operi'yi kadrosuna kattı.
Trendyol Süper Lig'de 7. sırada yer alan Başakşehir, Fransız ekibi Le Havre'de forma giyen Christopher Operi'yi renklerine bağladığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak Fransa Ligue 1 ekiplerinden Le Havre kulübünde forma giyen Fildişi Milli Takımı futbolcusu Christopher Operi ile 3,5 yıllık anlaşma sağladı. Christopher Operi'ye ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." denildi.