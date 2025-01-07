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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Rams Başakşehir Başakşehir'e Fildişili sol bek - Rams Başakşehir Haberleri

        Başakşehir'e Fildişili sol bek

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, Fildişi Sahilli sol bek Christopher Operi'yi kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2025 - 19:54 Güncelleme: 07.01.2025 - 19:54
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        Başakşehir'e Fildişili sol bek!
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        Trendyol Süper Lig'de 7. sırada yer alan Başakşehir, Fransız ekibi Le Havre'de forma giyen Christopher Operi'yi renklerine bağladığını açıkladı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak Fransa Ligue 1 ekiplerinden Le Havre kulübünde forma giyen Fildişi Milli Takımı futbolcusu Christopher Operi ile 3,5 yıllık anlaşma sağladı. Christopher Operi'ye ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." denildi.

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