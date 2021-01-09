Gençlerbirliği'ni 6-0 yenen Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim maçın ardından flaş açıklamalar yapmış ve Başakşehir'den İrfan Can Kahveci'yi transfer etmek istediklerini dile getirmişti. "Biz İrfan Can'ı istiyoruz, İrfan Can'ın da bizi istediğini biliyoruz" diyen Terim'e de yanıt geldi.

Başakşehir logolarının bulunduğu fincan takımı fotoğrafı paylaşan turuncu-lacivertliler " Kahve fincanlarımız Başakşehir Store’da satışa çıkmıştır" ifadelerini kullandı.