Başakşehir'de TIR garajındaki konteynerde yangın
Başakşehir'de TIR garajında tamirhane olarak kullanılan konteynerde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
Giriş: 03.04.2025 - 00:20 Güncelleme: 03.04.2025 - 00:20
Ziya Gökalp Mahallesi Bahariye Sokak'taki TIR garajında tamirhane olarak kullanılan konteynerde sobadan çıkan alevler nedeniyle yangın başladı.
Kısa sürede büyüyen alevler tüm konteyneri sardı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında konteynerde hasar oluştu.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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