Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem İstanbul Başakşehir'de TIR garajındaki konteynerde çıkan yangın söndürüldü - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Başakşehir'de TIR garajındaki konteynerde yangın

        Başakşehir'de TIR garajında tamirhane olarak kullanılan konteynerde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2025 - 00:20 Güncelleme: 03.04.2025 - 00:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        TIR garajındaki konteynerde yangın
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Ziya Gökalp Mahallesi Bahariye Sokak'taki TIR garajında tamirhane olarak kullanılan konteynerde sobadan çıkan alevler nedeniyle yangın başladı.

        Kısa sürede büyüyen alevler tüm konteyneri sardı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında konteynerde hasar oluştu.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #istanbul
        #istanbul haber
        #yerel haber
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Donald Trump'tan 'tarihi' açıklamalar
        Donald Trump'tan 'tarihi' açıklamalar
        Mourinho'dan Buruk'a müdahale: Burnunu sıktı!
        Mourinho'dan Buruk'a müdahale: Burnunu sıktı!
        "F.Bahçe bu sistemde niye ısrar ediyor?"
        "F.Bahçe bu sistemde niye ısrar ediyor?"
        Galatasaray'dan derbi sonrası flaş paylaşımlar!
        Galatasaray'dan derbi sonrası flaş paylaşımlar!
        Kadıköy'de tur Galatasaray'ın!
        Kadıköy'de tur Galatasaray'ın!
        Hırt Hakan!
        Hırt Hakan!
        Derbisiz Special One!
        Derbisiz Special One!
        Derbide kavga çıktı! 4 kırmızı kart!
        Derbide kavga çıktı! 4 kırmızı kart!
        Dışişleri'nden İsrail açıklaması
        Dışişleri'nden İsrail açıklaması
        Derbide önce ofsayt sonra gol!
        Derbide önce ofsayt sonra gol!
        Rutte: ABD Avrupa'dan çekilmiyor
        Rutte: ABD Avrupa'dan çekilmiyor
        Ankara'da 400 milyon dolarlık arazi davası
        Ankara'da 400 milyon dolarlık arazi davası
        Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda yarı finalde!
        Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda yarı finalde!
        Amazon, TikTok’un tamamını satın almak için son dakika teklifinde bulundu
        Amazon, TikTok’un tamamını satın almak için son dakika teklifinde bulundu
        ABD basını: Musk istifa edecek
        ABD basını: Musk istifa edecek
        3 yaşındaki çocuğu tekmeledi
        3 yaşındaki çocuğu tekmeledi
        10 bin seviyesi neden çok önemli?
        10 bin seviyesi neden çok önemli?
        Lise eğitimi kısalıyor mu?
        Lise eğitimi kısalıyor mu?
        Volkan Konak'a veda günü
        Volkan Konak'a veda günü
        Her gün duş almak cilt için zararlı mı?
        Her gün duş almak cilt için zararlı mı?
        Habertürk Anasayfa