Başakşehir'de hedef play-off! Başakşehir-Iberia Tiflis maçı ne zaman, saat kaçta?
Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Gürcistan'ın Iberia Tiflis takımıyla karşı karşıya geliyor. Gürcistan'da oynanan mücadeleyi 1-0 kazanan Başakşehir, her türlü beraberlik ve galibiyet durumunda play-off turuna kalacak. Peki, "Başakşehir-Iberia Tiflis maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Başakşehir-Iberia Tiflis maçının oynanacağı tarih...
- 1
Başakşehir tur için sahaya çıkıyor. Iberia Tiflis karşısında oynadığı ilk maçı 1-0 kazanarak avantajı yakalayan Başakşehir, rövanş mücadelesi için bekleyişe geçti. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak maçta Polonya Futbol Federasyonundan Pawel Raczkowski düdük çalacak. Peki, "Başakşehir-Iberia Tiflis maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Başakşehir maçı öncesinde tüm merak edilen soruların yanıtı...
- 2
BAŞAKŞEHİR-IBERİA TİFLİS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak Başakşehir-Iberia Tiflis maçı 15 Ağustos Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak.
- 3
BAŞAKŞEHİR-IBERİA TİFLİS MAÇI HANGİ KANALDA?
Mücadele TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.
-
- 4
BAŞAKŞEHİR NASIL TUR ATLAR?
Gürcistan'da oynanan karşılaşmayı 1-0 kazanan Başakşehir, her türlü beraberlik ve galibiyet durumunda turu geçecek. 90 dakikada Başakşehir'in tek farklı geride olması durumunda ise karşılaşmada uzatma bölümüne geçilecek. 15'er dakikalık 2 uzatma devresinde de skorun değişmemesi halinde ise turu geçen ekibi seri penaltı atışları belirleyecek.
Gürcistan ekibinin turu geçmesi için iki farka ihtiyacı bulunuyor.
- 5
BAŞAKŞEHİR'İN MUHTEMEL RAKİBİ
RAMS Başakşehir, rakibini elemesi durumunda İrlanda ekibi St. Patrick's Athletic ile Azerbaycan ekibi Sabah eşleşmesinde tur atlayacak ekiple play-off etabında mücadele edecek.
İki takım arasında İrlanda'da oynanan ilk maçı ev sahibi ekip 1-0 kazandı.