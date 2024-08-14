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        Haberler Bilgi Spor Başakşehir'de hedef play-off! Başakşehir-Iberia Tiflis maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        Başakşehir'de hedef play-off! Başakşehir-Iberia Tiflis maçı ne zaman, saat kaçta?

        Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Gürcistan'ın Iberia Tiflis takımıyla karşı karşıya geliyor. Gürcistan'da oynanan mücadeleyi 1-0 kazanan Başakşehir, her türlü beraberlik ve galibiyet durumunda play-off turuna kalacak. Peki, "Başakşehir-Iberia Tiflis maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Başakşehir-Iberia Tiflis maçının oynanacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.08.2024 - 23:45 Güncelleme: 14.08.2024 - 23:45
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        • 1

          Başakşehir tur için sahaya çıkıyor. Iberia Tiflis karşısında oynadığı ilk maçı 1-0 kazanarak avantajı yakalayan Başakşehir, rövanş mücadelesi için bekleyişe geçti. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak maçta Polonya Futbol Federasyonundan Pawel Raczkowski düdük çalacak. Peki, "Başakşehir-Iberia Tiflis maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Başakşehir maçı öncesinde tüm merak edilen soruların yanıtı...

        • 2

          BAŞAKŞEHİR-IBERİA TİFLİS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak Başakşehir-Iberia Tiflis maçı 15 Ağustos Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak.

        • 3

          BAŞAKŞEHİR-IBERİA TİFLİS MAÇI HANGİ KANALDA?

          Mücadele TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

        • 4

          BAŞAKŞEHİR NASIL TUR ATLAR?

          Gürcistan'da oynanan karşılaşmayı 1-0 kazanan Başakşehir, her türlü beraberlik ve galibiyet durumunda turu geçecek. 90 dakikada Başakşehir'in tek farklı geride olması durumunda ise karşılaşmada uzatma bölümüne geçilecek. 15'er dakikalık 2 uzatma devresinde de skorun değişmemesi halinde ise turu geçen ekibi seri penaltı atışları belirleyecek.

          Gürcistan ekibinin turu geçmesi için iki farka ihtiyacı bulunuyor.

        • 5

          BAŞAKŞEHİR'İN MUHTEMEL RAKİBİ

          RAMS Başakşehir, rakibini elemesi durumunda İrlanda ekibi St. Patrick's Athletic ile Azerbaycan ekibi Sabah eşleşmesinde tur atlayacak ekiple play-off etabında mücadele edecek.

          İki takım arasında İrlanda'da oynanan ilk maçı ev sahibi ekip 1-0 kazandı.

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