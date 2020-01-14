14 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Medipol Başakşehir, sahasında GMG Kırklarelispor ile karşı karşıya geldi.
Turuncu-lacivertli ekip, 79. dakikada Danijel Aleksic'in attığı golle maçta 1-0 öne geçti. Konuk ekibin 81. dakikada Mert Sinan Pekesen ile bulduğu gol, VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. 90+3. dakikada ise Başakşehir'de Demba Ba'nın attığı gol VAR incelemesinin ardından ofsayt nedeniyle geçerli sayılmadı. Kırklarelispor, 90+5. dakikada Deniz Ataç'ın attığı golle skoru eşitledi.
Mücadele 1-1 eşitlikle tamamlandı. Karşılaşmanın rövanşı 21 Ocak Salı günü Kırklareli Atatürk Stadı'nda oynanacak.
MAÇIN DAKİKALARI
79. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Rakip ceza sahası önünde topla buluşan Aleksic, sağ çaprazdan bekletmeden şutunu çekti. Kaleci İbrahim'in müdahalesine rağmen meşin yuvarlak köşeden ağlarla buluştu: 1-0.
81. dakikada GMG Kırklarelispor'un gelişen atağında Caner Koca'nın pasıyla topla buluşan Mert Sinan Pekesen, ceza sahasından şutunu attı. Kerim Frei'a çarpan top kaleci Volkan'ı yanılttı ve filelere gitti. Hakem Mustafa Öğretmenoğlu VAR incelemesinden sonra ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.
90+3. dakikada hızlı gelişen Medipol Başakşehir'in atağında Visca'nın ara pasıyla topla buluşan Demba Ba, kaleci İbrahim Demir'i geçtikten sonra, meşin yuvarlağı filelere yolladı. Hakem Mustafa Öğretmenoğlu, atağın başlangıcında Demba Ba'nın ofsaytta olduğu gerekçesiyle golü geçerli saymadı.
90+5. dakikada konuk ekip beraberliği yakaladı. Sol kanattan Bahadır Çiloğlu'nun yaptığı ortayı, Yusuf Çelik kafa ile indirdi. Boş pozisyonda topu önünde bulan Deniz Ataç, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Volkan Babacan'ın bacaklarının arasından filelere yolladı: 1-1.
Karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.
BAŞAKŞEHİR: 1 - KIRKLARELİSPOR: 1
Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Samet Çiçek, Murat Ergin Gözütok
MedipolBaşakşehir: Volkan Babacan, Uğur Uçar, Ponck, Vieira (Dk. 46 Demba Ba),Aziz Eraltay, Azubuike, Berkay Özcan, Kerim Frei, Aleksic, Robinho (Dk. 73 Crivelli),Gulbrandsen (Dk. 61 Visca)
GMGKırklarelispor: İbrahim Demir, Davut Babur, İbrahim Sürgülü, Müslüm Aydoğan, Bahadır Çiloğlu, Emre Keleşoğlu, Yüksel Şişman (Dk. 74 Yusuf Çelik),Caner Koca, Emre Balkı (Dk. 85 Deniz Ataç),Mert Sinan Pekesen, Malik Karaahmet (Dk. 51 Enis Çeliksu)
Goller: Dk. 79 Aleksic (Medipol Başakşehir),Dk. 90+5 Deniz Ataç (GMG Kırklarelispor)
Sarıkartlar: Dk. 43 Vieira, Dk. 85 Demba Ba (Medipol Başakşehir),Dk. 68 Emre Balkı (GMG Kırklarelispor)
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