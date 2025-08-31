Başakşehir: 0 - Eyüpspor: 0 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Rams Başakşehir sahasında ikas Eyüpspor'la karşı karşıya geldi. Mücadelede gol sesi çıkmadı ve maç 0-0 eşitlikle sona erdi.
Giriş: 31.08.2025 - 21:04 Güncelleme: 31.08.2025 - 21:04
Trendyol Süper Lig'in 4. hafta karşılaşmasında Rams Başakşehir ile ikas Eyüpspor kozlarını paylaştı. Mücadele 0-0 beraberlikle sonuçlandı.
Bu sonucun ardından Başakşehir 2 puana yükseldi, Eyüpspor ise 4 puana ulaştı.
Ligin 5. haftasında Başakşehir deplasmanda Beşiktaş'a konuk olacak. Eyüpspor ise sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak.
