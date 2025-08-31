Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig ikas Eyüpspor Başakşehir: 0 - Eyüpspor: 0 | MAÇ SONUCU (Başakşehir ve Eyüpspor yenişemedi) - Rams Başakşehir Haberleri

        Başakşehir: 0 - Eyüpspor: 0 | MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Rams Başakşehir sahasında ikas Eyüpspor'la karşı karşıya geldi. Mücadelede gol sesi çıkmadı ve maç 0-0 eşitlikle sona erdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.08.2025 - 21:04 Güncelleme: 31.08.2025 - 21:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Başakşehir ve Eyüpspor yenişemedi!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 4. hafta karşılaşmasında Rams Başakşehir ile ikas Eyüpspor kozlarını paylaştı. Mücadele 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

        Bu sonucun ardından Başakşehir 2 puana yükseldi, Eyüpspor ise 4 puana ulaştı.

        Ligin 5. haftasında Başakşehir deplasmanda Beşiktaş'a konuk olacak. Eyüpspor ise sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak.

