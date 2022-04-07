Baş döndüren çalışma!

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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün ışıklandırma sistemlerinde nefes kesen bakım onarım çalışmaları havadan görüntülendi. Çelik halatlara tırmanarak çalışan işçilerin zorlu mesaisi çekilen havadan görüntülendi.

Avrupa ve Asya kıtalarını birbirine bağlayan İstanbul'un en önemli sembollerinden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ışıklandırma sistemlerine bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor.

Onlarca metre yükseklikte köprünün çelik halatlarına tırmanan işçiler ışıklandırma sistemlerini yeniliyor.

Daha önce tespit edilen düzgün çalışmayan led aydınlatmalar veya aydınlatmaya bağlı kablo sistemleri yenileri ile değiştiriliyor.

İki kıtanın ortasından deniz seviyesinden yaklaşık 80 metre yükseklikte çelik halatlar üzerinde çalışan işçilerin nefes kesen mesaisi havadan görüntülendi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü özel günlerde farklı renkle ışıklandırıyor. Sorun olan kısımlar değiştirilerek köprünün aydınlatma sistemi ise çalışmaya devam ediyor.

EN YÜKSEK NOKTASI 165 METRE

1970 yılında yapımına başlanan ve 1973 yılında hizmete açılan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün uzunluğu 1560 metre, genişliği 33 metre. Otoyolun deniz mesafesinden yüksekliği 65 metre. Köprünün en yüksek noktası denizden 165 metre yükseklikte. Köprüde iki ana halata bağlı 120 çift, toplamda da 240 askı halatı bulunuyor.