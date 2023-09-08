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        Haberler Yaşam Bartın'da 1800 yıllık su perisi heykeli bulundu

        Bartın'da 1800 yıllık su perisi heykeli bulundu

        Bartın'ın Amasra ilçesindeki Amastris Antik Kenti'nde yapılan kazılarda, 1800 yıllık olduğu düşünülen su perisi heykeli bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.09.2023 - 14:36 Güncelleme: 08.09.2023 - 14:37
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        1800 yıllık su perisi!
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        Bartın'ın Amasra ilçesindeki Amastris Antik Kenti'nde Amasra Müze Müdürü Zübeyde Kuru başkanlığında yürütülen kazı çalışmalarında, yüzeyden 3 metre derinlikte, 1800 yıllık olduğu düşünülen su perisi heykeli bulundu.

        1,53 SANTİMETRE YÜKSEKLİĞİNDE

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Kazılar ve Araştırmalar Dairesi Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bartın, Amasra, Gymnasium kazılarımızda, MS 2'nci yüzyıla ait ve Nymphe (su perisi) olduğu değerlendirilen, 1,53 santimetre yüksekliğinde bir heykel ortaya çıkarıldı" denildi.

        AMASYA MÜZESİ'NE KALDIRILACAK

        Tarihi eserin, onarım çalışmaları sonrasında sergilenmek üzere Amasra Müzesi'ne kaldırılacağı belirtildi.

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        #su perisi heykeli
        #bartın
        #haberler
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