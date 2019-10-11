Barkın Hasanoğlu kimdir?

Barkın Hasanoğlu 2008 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Şu an 11 yaşında olan küçük oyuncu eğitimini de doğup büyüdüğü şehir olan İstanbul’da devam ettirmektedir. İlköğretim de okumaktadır. Henüz 6 yaşında iken birçok reklam filminin yanı sıra dergi çekimlerinde de yer almıştır. Leyla Şirin Cast Ajans’a bağlı olarak oyunculuk çalışmalarını sürdüren Barkın Haşemoğlu'na ait kişisel bilgilerini, yaşının henüz küçük olmasından dolayı boyu, kilosu ve baba tarafından aslen nereli olduğu bilgilerine henüz tam olarak ulaşılamamıştır. Son olarak Barkın Hasanoğlu’na ait resmi sosyal medya hesaplarından da yaptığı paylaşımlar üzerine basketbol oynadığını da belirtebiliriz.

Vakıfbank 64. kuruluş (2018),Türk Hava Yolları (2013) ve Vodafone Reklam filmi (2018) Barkın Haşemoğlu'nun yer aldığı bazı reklam filmleridir.

İlk dizi oyunculuk deneyimini 2018 yılında 8 yaşında iken Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar isimli dizi ile gerçekleştirmiştir. Daha sonra 2019 yılında Fox TV ekranlarında yayınlanan Mucize Doktor isimli dizinin oyuncu kadrosuna dahil olan Barkın Hasanoğlu dizide afacan Çete Çocuk karakterini oynayacaktır. Leyla Şirin Ajans’a bağlı olan Adin Külçe ile birlikte Mucize Doktor dizisine seçilen çocuk oyunlardan birisi olmayı başarmıştır.

Barkın Hasanoğlu Oynadığı Diziler

2019 – Mucize Doktor Dizisi (Çeteci Çocuk)

2018 – Arka Sokaklar Dizisi