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        Haberler Gündem 3. Sayfa Barışmak için buluştuğu akrabasını öldürdü

        Barışmak için buluştuğu akrabasını öldürdü

        Manisa'da aralarında husumet bulunan iki akraba barışmak için bir araya geldi. Barışmaya silahı ile gelen Hüseyin Dilek, yanında getirdiği tabanca ile Abdullah Gök'e 4 el ateş etti. Gök, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.03.2024 - 18:48 Güncelleme: 10.03.2024 - 18:48
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        Barışmak için buluştuğu akrabasını öldürdü
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        Manisa'da Abdullah Gök (38), daha önce yaşanan bir tartışma nedeniyle aralarında husumet bulunan ve barışmak için bir araya geldiği akrabası Hüseyin Dilek tarafından tabanca ile vurularak öldürüldü.

        Fotoğraf: DHA

        Olay, saat 02.00 sıralarında Yunusemre ilçesine bağlı kırsal Yağcılar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, daha önce yaşanan bir tartışma nedeniyle aralarında husumet bulunan ve uzaktan akraba oldukları öğrenilen Hüseyin Dilek ile 2 çocuk babası Abdullah Gök, dün gece barışmak için bir araya geldi.

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        Hüseyin Dilek, yanında getirdiği tabanca ile Abdullah Gök'e 4 el ateş etti. Kurşunlar vücuduna isabet eden Gök, kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Fotoğraf: DHA

        MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTATILAMADI

        Olay yerine gelen ambulans ile ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan Gök, yoğun bakıma alındı. Gök, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

        Gök'ün cenazesi, otopsi yapılmak üzere önce Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi'ne ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Gözaltına alınan Hüseyin Dilek, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

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