Barışmak için buluştuğu akrabasını öldürdü

Manisa'da Abdullah Gök (38), daha önce yaşanan bir tartışma nedeniyle aralarında husumet bulunan ve barışmak için bir araya geldiği akrabası Hüseyin Dilek tarafından tabanca ile vurularak öldürüldü.

Fotoğraf: DHA

Olay, saat 02.00 sıralarında Yunusemre ilçesine bağlı kırsal Yağcılar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, daha önce yaşanan bir tartışma nedeniyle aralarında husumet bulunan ve uzaktan akraba oldukları öğrenilen Hüseyin Dilek ile 2 çocuk babası Abdullah Gök, dün gece barışmak için bir araya geldi.

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Hüseyin Dilek, yanında getirdiği tabanca ile Abdullah Gök'e 4 el ateş etti. Kurşunlar vücuduna isabet eden Gök, kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.