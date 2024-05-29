Barış Kılıç: Dünyada ses getirmemiz gurur verici

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Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Barış Kılıç, Bebek'te objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kılıç, "Tatil moduna girdim, yorucu bir sezondu benim için, güzel bir tatil yapacağım" dedi.

"BİRLİKTELİĞİ ARTTIRMAMIZ GEREKİYOR"

Ünlü oyuncu, son yıllarda Türk dizi ve sinema sektörüne artan ilgiyle ilgili olarak değerlendirmede bulundu; "Dünya'da ses getirmemiz çok gurur verici bir durum, sektör olarak daha çok birlikteliği arttırmamız gerekiyor, bu başarı umarım artarak devam eder."

"YEŞİLÇAM BAŞ TACIMIZ"

Barış Kılıç, geçtiğimiz günlerde Perihan Savaş'ın dizi sektörünün başarısında Yeşilçam'ın büyük pay sahibi olmasıyla ilgili yorumuna da "Kesinlikle doğru söylemiş, bizim baş tacımızdır her zaman, Yeşilçam olmazsa bizler olamayız, hala o işleri izleyip ağlayıp gülüyoruz, iyi ki varlar" diyerek cevap verdi.

Barış Kılıç, ayrıca son günlerde Türk oyunculara özellikle Ortadoğu ülkelerinden gelen yemek ve davet teklifleriyle ilgili sorulara "Bazı kurallarıma aykırı gelmezse neden olmasın. Uygun şeylerse yapmaya çalışıyoruz. Bence bu ilgi ve alaka güzel şeyler, herkesin kendi tercihi, saygı duyuyorum" yanıtını verdi.