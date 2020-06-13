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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Oyuncu Barış Falay, önceki gün Bebek'te bir kuaför çıkışı objektiflere yakalandı. Koronavirüs salgını nedeniyle maske takarak tedbiri elden bırakmayan Falay, ayaküstü muhabirlerle sohbet etti.

Yakın zamanda bir projeye başlayacağını söyleyen oyuncu, "Proje hakkında çok fazla bilgi vermemem ama benim adıma çok şaşırtıcı bir proje oldu. Beni bambaşka bir karakterde göreceksiniz" dedi.

"ONUN ADINA ÇOK MUTLUYUM"

Barış Falay, gazetecilerin yakın dostu Kenan İmirzalıoğlu ile görüşüp görüşmedikleri sorusuna ise "Kenan benim çok iyi ve yakın arkadaşım sık sık görüşürüz. Baba olma heyecanı yaşıyor, onun adına da çok mutluyum" şeklinde yanıt verdi.